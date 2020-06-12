Counter Strike 1.6

還記得小時候的超級經典遊戲 Counter Strike 1.6 嗎？可以說是現在吃機遊戲的始祖啊，這款在當時一定要用區網跟同學開戰的射擊經典遊戲 CS 1.6，現在竟然可以直接用 Chrome 瀏覽器玩，免安裝任何軟體，在世界各地都有伺服器架設，線上玩家還相當多，各位如果臨時想要輕鬆一下，不論是在辦公室或下班回家，打開瀏覽器就能隨開隨玩！趕快跟小編來體驗這款瀏覽器版的 Counter Strike 1.6 吧。

Counter Strike 1.6

進入 Counter Strike 1.6 頁面後，就可以看到在線玩家人數，才一大早就有近千位玩家，可見這個遊戲到現在還是相當熱門啊！

Counter Strike

下方的遊戲列表，就可以看到房間人數、遊戲模式啦，按下右邊的連線就可以進入房間。

CS Chrome線上玩

讀取時間不是很快，但是可以接受，畢竟在瀏覽器上面跑多讀取一下是正常的，大家可以趁機複習一下操作，最重要的是別忘記這個 B 鍵可以買東西 XD

CS 線上玩

進入房間後選擇要當恐怖份子還是警察，等待遊戲結束就可以開始啦。

CS Online Club

上方有顏色的人像圖示是目前存活人數，買完東西後就可以開始玩啦！看到這個畫面都懷念起來啦～下面連結幫大家準備好了，趕快過去回味一下吧！

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