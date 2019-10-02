Windy 空汙

如何查詢空氣品質？雖然有許多 App，但坦白說下載完之後，開啟機率不高，有沒有隨開隨查空氣品質狀態的方式呢？有的！今天小編要跟大家分享的是老方法 Windy，在空氣品質指標上，可以查詢 PM2.5、二氧化氮、臭氧層、氣熔膠、一氧化碳濃度、粉塵量、二氧化硫量等 7 項指標，以圖形 ( 地圖 ) 化的方式可查詢全台即時空氣品質，我個人覺得非常方便！一來不用安裝 App 暫用手機畫面與空間，一來瀏覽器隨開就可以隨查，如果你還不知道這個方法的話，趕快學起來囉！你也可以參考：iOS 台灣空污警報 AQI 指數飆高立馬通知，空氣品質指數交給它來把關

空氣汙染查詢

△ 用瀏覽器開啟 Windy 首頁 ( 文章下方有連結 )，接著找到下方的「選單」處，然後看到「空氣素質」的地方。

空氣品質查詢

△ 展開「空氣素質」之後，就可以看到四個指標：二氧化氮、PM2.5、氣熔膠、臭氧層等 7 項空氣品質指標。一般來說，空氣品質普遍比較常看的其中一個指標就是 PM2.5 啦。點擊之後，就可以看到台灣各地區會有不同的顏色來做區分，畫面最下方會有顏色，最右邊為程度最嚴重，反之，最左邊就是最輕微。

PM2.5查詢

△ 畫面的右上方，會有指標名稱，如果忘記自己點了什麼，可以在上方查看。這大致上就是我個人最常用的空氣品質查詢方式，省錢、方便又快速，最重要的就是趕快把 Windy 這個網頁收藏下來。因為颱風來的時候也相當好用，或是平常查詢有沒有下雨也可以，總之就是一個使用頻率非常高的網頁工具，收藏下來就對啦！

傳送門：Windy 空氣品質查詢

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