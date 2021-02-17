AirVisual 空氣質量預測 App，讓你隨時掌握空氣品質最新資訊！

早安！想知道今天空氣品質好不好嗎？就讓 AirVisual 空氣質量預測 App 來告訴你吧！AirVisual 是一款能讓你隨時掌握最新空氣品質的好幫手，就拿一級致癌物細懸浮微粒（PM2.5）來說，如果每天大量吸入 PM2.5 的話，不知道會有多可怕，這時我們可以透過 AirVisual 來檢測家、辦公室和戶外的 PM2.5 暴露質，此外，也能透過定位方式，讓你查看你的所在地區，空氣品質是否達到安全顏色！想了解更多嗎？就讓我們往下看吧！想用網頁查詢的話，可參考這篇：Windy 線上空氣汙染查詢網站！

AirVisual 使用介紹

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開啟 AirVisual App 後，會有簡單的功能介紹，不想看的話可直接點選「跳過」。

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接著 AirVisual 會要求取得你的城市定位，以及開啟空氣汙染提醒。

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設定好之後，便可在 AirVisual 主畫面看到你的定位城市的空氣品質，你也可以點選下方的國家查看空氣品質，可以透過編輯或新增方式加入其他要監測的位置，若想要查看其它地區空氣品質的話，可點選左上角「放大鏡」圖示來進一步查詢。

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你也可以透過點擊 AirVisual 主頁下方的「地圖」查看目前全球的空氣品質，你也可以點選右下角的「AirVisual Earth」來查看（數字越高、顏色越深代表品質越差），若點選「新聞＆排名」則會顯示目前全世界熱門城市的空氣品質 AQI 數據，印度第一想必也是當之無愧，前 10 名就佔有三個 XD！

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另外，點選 AirVisual 下方的「數據」，可讓你設定家、辦公室以及室外三個地點，若想設定辦公室的話，必須先註冊才行，看你要直接創建新帳戶，或是用 Google、FB 或 Apple 等帳號登入也可以。

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註冊完畢後，便能查看家、辦公室或室外的 AQI 數據以及今日 PM2.5 暴露值。

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此外，AirVisual 也能讓你查看未來七天的空氣品質資訊，也會提供你健康建議，並提供 PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2 和 CO 等數據。

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想讓 AirVisual 隨時提醒你空氣品質通知的話，可到「設定」中點選「臨界值通知」，將空氣品質變差、空氣品質好轉功能打開，並確定來源地點有無正確。

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你也可以在 iPhone 螢幕上，將 AirVisual 加入小工具，這樣也能讓你隨時方便查看你目前地區的空氣品質數據喔！現在疫情那麼嚴重，又不知道外免空氣品質好不好，趕緊透過這款 AirVisual 空氣質量預測 App，讓你即時掌握最新空氣品質動態吧！

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AirVisual App：Google Play

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