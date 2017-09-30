BRISE 空汙防護魔術頭巾，別再拿命相搏 PM2.5！

2017-09-30 11:13:39 哇哇
PM2.5口罩,BRISE空汙防護魔術頭巾

空氣問題是目前很多人關注的，尤其大家都很在意 PM2.5 所帶來的危害，這回來開箱 BRISE 空汙防護魔術頭巾，是一款能過濾 99.9% PM 2.5 的口罩（也可以說是頭巾）。空氣汙染這問題或許從我小時就有了，真不知道是年紀到了才會注重？還是普遍大家都會在意這個問題？因為我以前在台北騎機車也幾乎不戴口罩，在台北騎車大概也有 10 年經驗值，現在回想起來還真是可怕！

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先來說個之前 dyson 活動聽到專業醫師的說法，空氣汙染帶來健康的危害，國內十大死因之中，竟然有七種事與空氣品質相關，甚至很多人一生都沒也抽過菸，卻罹患肺腺癌。室內外的空氣品質調查，台大公共衛生學系調查居家空氣品質，發現有半數的家庭居家空氣品質戶外還要糟糕，你能想像你家裡的空氣比士林夜市還遭嗎？在市內你可以依靠空氣清淨機來把關，那在戶外時你該怎麼辦？足不出戶是好方法之一，但是這真的很難，之前那個掛脖子的空氣清淨器就別鬧了～還是來老實跟大家開箱 BRISE 空汙防護魔術頭巾吧！機車、腳踏車族群都推薦，其實走在路上也推薦，看你是否要用命與 PM2.5 相搏囉～

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騎機車戴口罩很多人都會，尤其女性們邀兼具防曬的作用，不過一般活性碳口罩對 PM2.5 防護力只有 30%，N95 口罩的防護力有到 95% 以上，不過相對不舒適，如果你已經是習慣戴口罩的族群，那就換款真的有效防護 PM2.5 的吧！如果你是一直都沒戴口罩的，那我也只能勸你戴上口罩，PM2.5 的傷害在當下幾乎是無形的，不過為了能長命百歲，戴上口罩吧！（口罩防護力可參考：PM2.5紫爆　戴哪種口罩最有保護力？

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BRISE 空汙防護魔術頭巾有什麼特色呢？能有效過濾 99.92% 以上 PM2.5，可以重複水洗 50 次不減效果，UPF 50+ 防曬抵擋 98% 以上紫外線，COOLMAX 吸濕排汗的布料保持透氣與銀離子抗拒除臭。頭巾內側有奈米防護層，從外觀來看可以稍微看出來有個口罩的樣貌，讓大家遮住口鼻，透氣布料讓大家在運動時也能使用配戴，運動時戴頭巾應該會比戴口罩更加適合吧！

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一個只有有保護自己～沒有保護孩子的照片 ><，小朋友口罩戴不住真的很麻煩，能開車就開車，不過只要我騎車出門真的很愛跟，也只能避免在車流大時出門。

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出門騎單車運動我本來就會戴頭巾，不然整天下來不只滿臉髒污，也會整臉曬黑，能有這款 BRISE 空汙防護魔術頭巾真的不錯，雖然與一般頭巾透氣度還是不能比，尤其當流汗時頭巾濕濕的，有種呼吸更困難的感覺，不過你是想要吸髒空氣呢？還是要身體健康呢？我想答案大家都心知肚明吧！推薦機車、單車族群可以選擇能有效防護 PM2.5 的口罩或是頭巾，這款頭巾之前只有橘色的，很多人因為顏色沒有購買，現在最新推出了黑色款式，我想大家接受度會更高囉～

阿～剛好我朋友有賣，走這裡：https://buy3c.in/shop/brise-pm-2-5-scarf-besthand/

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