寫完英文論文、商用 Email 書信如何快速自己做 proof reading 找到文法錯誤？最近小編發現一款免費線上文法工具 Reverso Spell checker，能夠一鍵檢查你的英文文法錯誤，並且給予正確的建議。除了文法錯誤之外，Reverso Spell checker 還支援多國語言翻譯，包含：中文、日文、法文、德文、義大利文等，可以說是一款相當實用的語言工具，有需要的朋友非常推薦收下喔。
進入 Reverso Spell checker 首頁之後，直接把需要檢查文法的段落貼上即可，完全不需要任何登入、註冊就能免費使用。
檢查文法的部分支援英文、法文的文法，貼上之後點擊右下方 Check 就可以看到上方有文法錯誤的地方，出現建議修正囉。
如果文法沒有錯誤，上方就會出現綠色 No mistake detected 提示。
此外，Reverso Spell checker 也支援翻譯功能，支援的語言有：
- 阿拉伯文
- 中文
- 德文
- 法文
- 荷蘭文
- 希伯來文
- 義大利文
- 日文
- 波蘭文
- 葡萄牙文
- 羅馬尼亞文
- 俄羅斯文
- 西班牙文
- 土耳其文
以上文法檢查、翻譯的部分都是免費的，Reverso Spell checker 也有付費服務，付費後可以 Rephrase 語句，也就是說同一段話用另一種方式寫出來，這種進階的功能就留給大家自己決定要怎麼用啦，我個人是覺得免費的文法檢查可以快速 double check 一遍挺方便的，連結放在下面趕快收下來吧。