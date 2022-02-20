Reverso Spell checker

寫完英文論文、商用 Email 書信如何快速自己做 proof reading 找到文法錯誤？最近小編發現一款免費線上文法工具 Reverso Spell checker，能夠一鍵檢查你的英文文法錯誤，並且給予正確的建議。除了文法錯誤之外，Reverso Spell checker 還支援多國語言翻譯，包含：中文、日文、法文、德文、義大利文等，可以說是一款相當實用的語言工具，有需要的朋友非常推薦收下喔。

Reverso Spell checker

進入 Reverso Spell checker 首頁之後，直接把需要檢查文法的段落貼上即可，完全不需要任何登入、註冊就能免費使用。

文法檢查推薦

檢查文法的部分支援英文、法文的文法，貼上之後點擊右下方 Check 就可以看到上方有文法錯誤的地方，出現建議修正囉。

法文文法檢查

如果文法沒有錯誤，上方就會出現綠色 No mistake detected 提示。

英文文法檢查

此外，Reverso Spell checker 也支援翻譯功能，支援的語言有：

  • 阿拉伯文
  • 中文
  • 德文
  • 法文
  • 荷蘭文
  • 希伯來文
  • 義大利文
  • 日文
  • 波蘭文
  • 葡萄牙文
  • 羅馬尼亞文
  • 俄羅斯文
  • 西班牙文
  • 土耳其文

文法檢查網站

以上文法檢查、翻譯的部分都是免費的，Reverso Spell checker 也有付費服務，付費後可以 Rephrase 語句，也就是說同一段話用另一種方式寫出來，這種進階的功能就留給大家自己決定要怎麼用啦，我個人是覺得免費的文法檢查可以快速 double check 一遍挺方便的，連結放在下面趕快收下來吧。

傳送門：Reverso Spell checker

Reverso Spell checker 免費文法檢查網站，支援英文及法文 相關文章

訪客留言

Reverso Spell checker 免費文法檢查網站，支援英文及法文 參考資料

Reverso Spell checker 一鍵檢查英文句子文法對不對 - Zi 字媒體
12 小時前 — 在寫英文郵件或跟外國人士文字聊天時，對於英文程度沒那麼好的人， ... Reverso Spell checker 一鍵檢查英文句子文法對不對，讓你不再擔心出錯- 電腦 ...
英文句子文法Archives - 電腦王阿達
Reverso Spell checker 一鍵檢查英文句子文法對不對，讓你不再擔心出錯. by Rocky · 2022 年01 月10 日. 在寫英文郵件或跟外國人士文字聊天時，對於.
Google 翻译
Google 的免费翻译服务可提供简体中文和另外 100 多种语言之间的互译功能，可让您即时翻译字词、短语和网页内容。请上传以下格式的文档：.doc、.docx、.odf、.pdf、.ppt
10個最好的文法檢查器
2021/12/23 · Reverso提供在線免費文法和翻譯檢查。它也有高級版本，但你必須與供應商聯繫以獲得報價。 評語 Reverso是一個強大的工具，具有拼寫和文法檢查、字典、翻譯（包括書面和口語）、100多個語言對、閃卡和測驗等功能。 在使用這個工具時，我發現它不是那麼 ...
英語Archives - 電腦王阿達
Reverso Spell checker 一鍵檢查英文句子文法對不對，讓你不再擔心出錯. by Rocky ... 1000 English Stories 提供上千本免費英文故事書，各種年齡層都有. by Rocky.
我的文法到底對不對？一次幫你整理好17個超好用的文法檢查網站
第一個要介紹的就是鼎鼎大名的Grammarly，他有分免費版和付費版，也是Wing自己最喜歡用的英文文法檢查網站. 免費版的只能幫你檢查基礎的拼字、文法的錯誤，付費版的 ...
Reverso 免費的線上翻譯服務，中文介面簡單上手，支援13 國 ...
2018年6月27日 — 如果大家還記得上次介紹的來自俄羅斯的免費線上翻譯服務「PROMT」， ... 線上翻譯服務，Reverso 集合了所有PROMT 的優點，還提供了中文介面可以使用， ...
LanguageTool免費線上語法拼寫校對：支援日文、英語、法語
免費的LanguageTool線上語法拼寫校對工具，不僅提供英文的寫作檢查，還支援了日文、法文、西班牙 ... 想要雙重檢查，也能再用另一款線上英文文法檢查工具，Double Check！
Reverso Spell checker 一鍵檢查英文句子文法對不對，讓你不 ...
14 小時前 — 在寫英文郵件或跟外國人士文字聊天時，對於英文程度沒那麼好的人，一定會非常小心自己的文法，就怕打錯鬧笑話，而這時很多人可能都會上網查，其實不用 ...
文法檢查Archives - 電腦王阿達
Reverso Spell checker 一鍵檢查英文句子文法對不對，讓你不再擔心出錯. by Rocky · 2022 年01 月10 日. 在寫英文郵件或跟外國人士文字聊天時，對於.