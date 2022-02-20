寫完英文論文、商用 Email 書信如何快速自己做 proof reading 找到文法錯誤？最近小編發現一款免費線上文法工具 Reverso Spell checker，能夠一鍵檢查你的英文文法錯誤，並且給予正確的建議。除了文法錯誤之外，Reverso Spell checker 還支援多國語言翻譯，包含：中文、日文、法文、德文、義大利文等，可以說是一款相當實用的語言工具，有需要的朋友非常推薦收下喔。

進入 Reverso Spell checker 首頁之後，直接把需要檢查文法的段落貼上即可，完全不需要任何登入、註冊就能免費使用。

檢查文法的部分支援英文、法文的文法，貼上之後點擊右下方 Check 就可以看到上方有文法錯誤的地方，出現建議修正囉。

如果文法沒有錯誤，上方就會出現綠色 No mistake detected 提示。

此外，Reverso Spell checker 也支援翻譯功能，支援的語言有：



阿拉伯文

中文

德文

法文

荷蘭文

希伯來文

義大利文

日文

波蘭文

葡萄牙文

羅馬尼亞文

俄羅斯文

西班牙文

土耳其文

以上文法檢查、翻譯的部分都是免費的，Reverso Spell checker 也有付費服務，付費後可以 Rephrase 語句，也就是說同一段話用另一種方式寫出來，這種進階的功能就留給大家自己決定要怎麼用啦，我個人是覺得免費的文法檢查可以快速 double check 一遍挺方便的，連結放在下面趕快收下來吧。

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