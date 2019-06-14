備審資料封面背景下載，盤點 9 款不藏私設計素材模板網站

2019-06-14 06:00:47 9M87

備審資料封面背景下載

備審資料封面背景是給評審的第一印象，有哪些地方可以下載好看、又不會太花俏的封面背景呢？今天小編幫大家精選了 9 款設計封面背景時，會用到的免費模板、素材、字型、配色工具等，不管是風格強烈的、簡約的、樸實的、設計款等背景，通通應有盡有，完全免費下載使用，不需要擔心版權的問題，趕快將這幾個實用的設計網站收下來吧！

1. freepik

freepik

freepik 提供超過二十萬張向量圖庫免費大家下載使用，設計師最怕沒有靈感的時後，站上有非常豐富的圖庫分類、搜尋引擎，能幫我們快速找到需要的向量圖素材，下載的圖片檔案會有 JPG 和 EPS 兩個檔案，很多款繪圖軟體都能讀取和編輯 EPS檔像是：Adobe Illustrator、Corel DRAW、Flash、freehand，用你的創意來編輯這些圖檔吧！

2. 創客貼

虛擬人偶製作

△ 雖然創客貼不是以背景圖片為主，但是 Chuangkit 創客貼擁有大量海報設計模板，各種類型海報相當豐富，不是美編、設計相關背景，或者對 Photoshop 不太熟悉的廣大鄉親，使用 Chuangkit 創客貼裡海量的預設模板，絕對讓大家的海報看起來就跟專業美編設計出來的沒兩樣！可以製作的有社交媒體、廣告印刷、工作文件、生活相冊、桌面、廣告 Banner 與電商 Banner 等等。也可以從中尋找設計背景封面的靈感。

3. DesignCap

DesignCap

△ 設計背景、封面，從海報上擷取靈感是一個不錯的來源，免費線上製作海報的網站「DesignCap」，不需要註冊、也不需要登入會員，就能完全免費使用，更重要的是以往大多數網站都沒有支援的繁體中文字體，DesignCap 也有了，內建多種模版樣式、主題，經過專業排版與設計，設計的事就交給 DesignCap，只需要更改自己需要的文字，就可以在短時間內快速完成一張設計師級的專業設計作品囉！

4. Canva

Canva

Canva 是一款線上設計工具，多達數百種免費板型，包含：封面、海報等，讓沒有設計基礎的朋友直接使用預設版型，也可以設計出專業的封面照片，多達 24 種產業類別可以選擇，可以自由增加素材，Canva 版型更新也相當快速，常常會有新的素材出現，重點是全程免費，也不會有浮水印，有製作海報、封面等需求的人趕快蒐藏起來吧～

5. Brusheezy

Brusheezy
△ 大多的平面設計師都有使用 Photoshop 繪圖軟體，Brusheezy 有大量免費的 Photoshop 筆刷、模式和紋理提供下載使用，想要設計出和其他人不同風格的封面背景嗎？Brusheezy 站上有很多不同樣式的筆刷，一定能讓設計師們事半功倍，下載的方式也很簡單，快收錄到書籤中吧！

6. ColorChart

ColorChart

日本一個以雜誌為主題的配色網站「ColorChart」，將市面上雜誌封面的配色通通抓出來，並整理成 PS 筆刷壓縮檔提供大家下載，如此一來做版面設計的時候，終於就有顏色可以參考啦，雖然網站語言為日文，但是影響並不大，只需要選好自己看得順眼的雜誌封面縮圖，就可以輕鬆一鍵下載，下載過程中也完全不需要登入和註冊會員，這麼佛心的靈感網站，趕快來挑選一本你看得順眼的雜誌吧！

7. COLORION 

COLORION

COLORION 線上免費配色產生器，站上提供超過 13000 種配色方案，還在苦惱配色問題嗎？配色真的是不容易的事情，單一個、兩個顏色放一起只要不突兀基本上都沒問題，但當需要多色來配色時還是找配色產生器幫忙好了，不然浪費時間外想破頭都配不出喜歡、適合的顏色來。

8. 造字工房 81 種特殊中文字型

備審資料封面背景

△ 雖然背景封面重要，但是字體也是設計中相當中要的一環，造字工房已經開放 81 種免費字型（上次整理 57 款）共 118 款供大家免費使用，網站上的字型需使用在非商業用途，造字工房共有 4 個字型系列，包含有黑體系列、宋體系列、藝術字體與手繪字體，每一款中文字型的設計都很特殊，但因為是大陸公司設計的字型，有些繁中的字體是沒辦法支援的。歌手 2017 歌唱節目的字幕，就是使用其中的悅黑體唷！

9. OfficePLUS

OfficePLUS
OfficePLUS 是微軟官方免費釋出的應用素材，像是製作 PPT 時使用內建的模板看起來很陽春，OfficePLUS 提供數百種各式各樣主題的 PPT 模板免費大家使用，不論是要新品發表、客戶提案、交作業都很適合從這邊下載免費使用，另外也有提供海報製作、財務報表 Excel 圖表範例檔案、免費圖片素材..等給大家使用，站上所有免費素材都只能個人免費使用。

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