Slidesgo 高品質 PPT 簡報模版下載，Google Slides 也通用

2019-09-17 08:46:55 9M87

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PPT 模板總是少一套？今天又要來跟大家分享 PPT 模板啦，如果簡報設計從頭到尾都要自己來，那可能要花掉不少時間，今天跟大家分享的簡報模板網站「Slidesgo」，裡面有豐富的簡報範本，直接下載就可以使用，完全不需要登入、也不需要註冊，提供大家免費下載使用，如果你有簡報模板下載需求的話，絕對不能錯過這個好用的 PPT 範本網站，趕快收進書籤裡面就對啦！更多模板你可以參考：超過 1900 個 PPT 範例模板下載，編輯精選 8 款職場必備主題！

PPT 簡報模板

△ 進入首頁之後，其實就可以看到許多範本縮圖，這個網站除了提供 PPT 模板之外，Google slide 線上簡報製作，也同樣可以使用。

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△ 往下滑可以看到 許多範本縮圖、分類，還有簡單的介紹，如果你不知道要挑選什麼類型的範本，在這邊慢慢挖寶就對啦。

PPT主題模板下載

△ 找到喜歡的簡報範本後，點擊進來可以看到更詳細的範本資訊，能夠預覽更多範本投影片，點擊右上方的 Download 橘色按鈕，就可以將簡報範本下載到電腦裡面啦，免登入、免註冊超方便。

PowerPoint 主題下載

△ 下載之後用 PPT 開啟，裡面的文字、圖片全部都是能夠自己編輯的，只要把內容改成自己的，關於設計的事情只要選對模板就可以省下許多時間。

PPT 範本下載

△ 此外，範本裡面也內建了許多圖示，如果在做簡報時有需要可以直接複製取用，這點是其它主題模板比較少見的，算是滿貼心的服務。

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△ 連圖表也提供了，圓餅圖、流程圖、箭頭圖示，全部都可以直接複製使用。

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△ 還有關於這個範本所使用的字體、顏色色碼全部都呈現出來。

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△ 下載：教育 PPT 模板下載

商業 PPT 模板下載

△ 下載：商業 PPT 模板下載

行銷 PPT 模板下載

△ 下載：行銷 PPT 模板下載

醫療 PPT 模板下載

△ 下載：醫療 PPT 模板下載

常用 PPT 模板下載

△ 下載：常用 PPT 模板下載

https://slidesgo.com/

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