你每天上班都會使用 Office 文書工具嗎？像是 PPT、Excel 等，最近小編發現一款 Offie 效率神器 Power-user，它可以說是 Office 外掛，內建數十種功能，能幫我們提升操作 PowerPoint、Excel 和 Word 工作效率 50%。Power-user 內建豐富素材，有超過 500 個模板、6000 個 icon、100 多萬張圖片、250 張地圖等。還能自動建立和更新議程頁面、自動完成 PowerPoint 中繁瑣的格式化任務、解鎖數十種高級 Excel 函數等，原價 225 美元，現在推出限時免費活動，推薦各位趕緊將這個 Office 神器領起來。

首先進入限時免費活動頁面點選 DOWNLOAD DMCLONE NOW。

然後選擇用社群媒體分享，或輸入 Email 來換取序號，小編點擊下方 I don't use Facebook...按鈕選擇用 Email 換取序號。

輸入個人資訊交換後提交，就可以看到本次價值 225 美金的序號啦，這次的序號為一年份授權，接著大家可以前往文末下載 Power-user。

下載之後完成安裝，打開 Word、PPT、Excel 任一軟體，就會看到 Power-user 視窗。

此時我們輸入 Email 按下 Activate。

接著貼上剛剛 Email 取得的活動序號按下 Next。

最後點選問卷，對方詢問我們使用 Office 頻率為多少，大家就根據自己的情況來回答，最後按下 OK 就完成啦！

Power-user 安裝完成後，PPT 最上方會多出 Power-user 的選單，裡面就有內建各種能夠增加文書處理效率的工具，大家趕快去取得吧！軟體載點在下方，各位先下載起來再去領序號。

https://www.powerusersoftwares.com/

下載：

Power-user