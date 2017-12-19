Toreba 抓樂霸日本高 CP 商品線上夾娃娃機，首次下載免費夾 5 次好誠意（iOS、Android）

2017-12-19 11:24:23 9M87
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最近街頭看到夾娃娃機店如雨後春筍般冒出，就跟前幾年的蛋塔店一樣一窩蜂的開，我心想大家心理壓力都這麼大嗎！？好奇心爆發的的小編於是打開谷歌大神一搜，還真的有線上夾娃娃機「抓樂霸」！抓樂霸來自日本，裡面有眾多日本時下正流行的商品，跟台灣街頭的夾娃娃機除了商品不同之外，沒有什麼不同！原本覺得用手機操作一定會 lag，沒想到操作起來不會有頓挫感，跟實際夾娃娃機店的手感竟然差不多耶，要說唯一不同的是抓樂霸夾一次要 60 元台幣，不過如果有夾到話是免費寄到你家的（這樣想比較好說服自己花錢ＸＤ）

Toreba 抓樂霸 iOS 載點：https://itunes.apple.com/us/app/toreba-viewer/id634329875
Toreba 抓樂霸 Android 載點：http://www.toreba.net/download/android_apk

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△ 安裝完後點擊同意，輸入暱稱、性別後按 OK 開始夾娃娃～

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△ 第一次安裝享有免費夾 5 次的機會（好興奮～）

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△ 上方有多種商品類別，大部分都以漢字顯示大家應該都可以理解，唯一的日文字是熱門商品的意思。

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Toreba 抓樂霸 教學 出貨 中獎

△ 找到有興趣的商品點擊近來有簡單的教學，簡單來說按下 Start 就開始夾啦！

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△ Start 按下後會有大大的向右箭頭，這邊要注意箭頭要按住，到定點後才放開（小編第一次輕按一下就放開，一次機會直接報銷啦）

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△ 向右移動完之後要向上，這時候鏡頭會切換角度，讓玩家可以比較好操作，一樣是到定點放開手指。

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△ 當然是沒夾到啦

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△ 再接再厲，反正有五次機會，結果都用完了還是沒夾到ＱＱ

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△ 萬一大家有幸（不小心）夾到記得到「帳號服務」>「寄送商品」登陸信用卡資料，每 7 天可以免運費送到家一次，要記得再 1 個月以內寄出去，不然就視同放棄呦。

Toreba 抓樂霸 iOS 載點：https://itunes.apple.com/us/app/toreba-viewer/id634329875
Toreba 抓樂霸 Android 載點：http://www.toreba.net/download/android_apk

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