Free Food Photos 高品質食物圖庫，商用個人免費下載使用

2019-08-04 07:24:38 9M87

Free Food Photos 高品質食物圖庫

有沒有專門的食物圖庫呢？今天要來跟大家分享這個「Free Food Photos」免費食物圖庫，「Free Food Photos」 是在 2013 年推出的，當時兩位創辦人 ( 美食愛好者 ) 看到是面上完全缺乏食物圖庫，於是就建立了這個食物圖庫，他們的目標是建立一個食物主題圖庫，以是簡單、好用為核心，提供各種高品質食物照片讓大家免費使用，裡面全部的照片都採用 CC 3.0 授權，個人使用、商業使用都可，但必須標出圖片來源。你也可以參考：Sozai Page 免費食物素材圖庫，食材豐富而且免去背！

免費食物素材下載

△ 進入「Free Food Photos」 首頁後，就可以看到詳細的免費食物圖片的分類，包含乳製品、點心、蔬菜、麵包、甜點、飲料、水果、香料、主食等。

免費圖片素材下載

△ 直接點擊就可以進入次分類，進入分類後就可以開始挖寶啦，找到符合自己需求的圖片，這邊大家就自己慢慢逛、慢慢挖寶啦。

免費圖片下載

△ 找到圖片之後點擊進去，就可以看到詳細的圖片敘述、圖片版權聲明、尺寸等，要下載的話按下下方的 I agree to the terms of the image use license DOWNLOAD IMAGE。

食物可商用圖庫

△ 點擊之後會另開啟新視窗，顯示原始尺寸的圖片，這時對圖片按下右鍵就可以「另存圖檔」到電腦裡面囉！大家記得，這邊的圖片都是 CC 3.0，根據規定使用時要標註圖片來源喔！

蔬菜可商用圖片

△ 下載：蔬菜可商用圖片下載

甜點可商用圖片

△ 下載：甜點可商用圖片下載

海鮮可商用圖片

△ 下載：海鮮可商用圖片下載

水果可商用圖片

△ 下載：水果可商用圖片下載

麵包可商用圖片

△ 下載：麵包可商用圖片下載

免費食物圖庫 Free Food Photos：https://freefoodphotos.com/imagelibrary/index.html

Free Food Photos 高品質食物圖庫，商用個人免費下載使用 相關文章

訪客留言

Free Food Photos 高品質食物圖庫，商用個人免費下載使用 參考資料

去背圖– 免費資源網路社群
如果需要透明背景圖片，除了自己手動去背，也有不少圖庫網站以收集透明圖為主，說 ... 之前介紹過「Food.foto 日本免費美食圖庫，高解析度食材照片下載可商用」， ... 去年我曾介紹過一個特別卻深受好評的免費資源「Sozai-Page 日本食物食材免費圖庫，純白背景高解析度相片下載可 ... （Copyright: alexbannykh / 123RF Stock Photo）.
Image Use License - Creative Commons Stock Images - Yum Yum!
Information about our image license and how to use our images, how to&nbsp;...
【美食照片】FreeFoodPhotos 美食照片 | 食物圖片 | 無盡美學-Lovebeauty
美食照片資訊 圖庫網站名稱: FreeFoodPhotos 版權聲明: 商業用途及個人用途使用 語言介面: 英文版 下載格式: JPG 註冊會員: 不用註冊 美食照片版權聲明 1. 圖庫網站內所有的美食照片都是商業用途及個人用途使用，你可以使用在自己的網站或是報告上面。
Does FreeFoodPhotos have images in the public domain? — Knoji
Are images from FreeFoodPhotos copyrighted? Can I use images from FreeFoodPhotos for free? Does FreeFoodPhotos charge or require attribution to use their&nbsp;...
Free Food Photos 免費美食圖庫高解析度原圖下載，可用於商業用途 - RiS社群 | FileMaker 跨平台企業應用
社群網站，俗稱的「 相機先食 」現象非常有趣，如果你也喜歡拍照，會發現大部分情況食物 ... Free Food Photos 免費美食圖庫高解析度原圖下載，可用於商業用途 用戶名稱 自動登入？ 密碼 註冊 論壇輔助說明 行事曆事件 標記討論區已讀 ...
向量圖庫免費下載！設計師一定要知道的五個專業圖庫
VectorPortal：專業設計師的商用向量圖庫 第一個介紹的 FreePic 有最大量的免費向量圖素材，而 VectorPortal ... 熱門圖床 Imgur Pro 功能免費開放！無限上傳圖片 空間 2500+創意簡報設計範本免費下載！做出以圖服人 PPT 最佳檔案救援軟體也需要的100%救回 ...
The 20 Best Alternatives to FreeFoodPhotos - Knoji
Research stores &amp; brands like FreeFoodPhotos. We ranked the best FreeFoodPhotos alternatives and sites like freefoodphotos.com. See the highest-rated free&nbsp;...
Sozai-Page 日本食物食材免費圖庫，純白背景高解析度相片下載可商業 ...
最近找到一個日本免費圖庫，跟以往介紹過的圖庫網站不同，收錄圖片素材主要集中在食材和食物 ... Sozai-Page 日本食物食材免費圖庫，純白背景高解析度相片下載可商業使用 ... Food.foto 日本免費美食圖庫，高解析度食材照片下載可商用 ... 碼可自訂圖案 &middot; 美國國會圖書館Free to Use and Reuse Sets 可免費下載老照片、海報影片&nbsp;...
超過九萬張免費向量圖檔下載！ illustAC 日本商用設計素材圖庫
超過九萬張免費向量圖檔下載！ illustAC 日本商用設計素材圖庫 取得連結 Facebook Twitter Pinterest 以電子郵件傳送 其他應用程式 作者： Esor Huang ...
Gravy boat filled with delicious rich gravy - Free Stock Image
Close up view of a plain white ceramic gravy boat filled with delicious rich&nbsp;...