有沒有專門的食物圖庫呢?今天要來跟大家分享這個「Free Food Photos」免費食物圖庫,「Free Food Photos」 是在 2013 年推出的,當時兩位創辦人 ( 美食愛好者 ) 看到是面上完全缺乏食物圖庫,於是就建立了這個食物圖庫,他們的目標是建立一個食物主題圖庫,以是簡單、好用為核心,提供各種高品質食物照片讓大家免費使用,裡面全部的照片都採用 CC 3.0 授權,個人使用、商業使用都可,但必須標出圖片來源。你也可以參考:Sozai Page 免費食物素材圖庫,食材豐富而且免去背!

△ 進入「Free Food Photos」 首頁後,就可以看到詳細的免費食物圖片的分類,包含乳製品、點心、蔬菜、麵包、甜點、飲料、水果、香料、主食等。

△ 直接點擊就可以進入次分類,進入分類後就可以開始挖寶啦,找到符合自己需求的圖片,這邊大家就自己慢慢逛、慢慢挖寶啦。

△ 找到圖片之後點擊進去,就可以看到詳細的圖片敘述、圖片版權聲明、尺寸等,要下載的話按下下方的 I agree to the terms of the image use license DOWNLOAD IMAGE。

△ 點擊之後會另開啟新視窗,顯示原始尺寸的圖片,這時對圖片按下右鍵就可以「另存圖檔」到電腦裡面囉!大家記得,這邊的圖片都是 CC 3.0,根據規定使用時要標註圖片來源喔!

△ 下載:蔬菜可商用圖片下載

△ 下載:甜點可商用圖片下載

△ 下載:海鮮可商用圖片下載

△ 下載:水果可商用圖片下載

△ 下載:麵包可商用圖片下載

免費食物圖庫 Free Food Photos:https://freefoodphotos.com/imagelibrary/index.html