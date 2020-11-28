Shapefest 3,000 Hands 手勢素材庫，共有多達 3,000 種手勢組合讓你免費下載！

你在找引人注目的圖像素材嗎？那你一定不能錯過這個 Shapefest 3,000 Hands 3D 手勢素材庫！3,000 Hands 共收錄了 50 種手勢、20 種手勢角度、 6 種不同膚色以及擁有 3,000 總手勢組合，能讓你放在簡報或社群封面中做使用，藉由手勢圖吸引大家的目光，讓更多人能專心聽你的簡報以及花更多時間停留在你的網頁中，3,000 Hands 整套圖集共 3.3 GB ，若不滿意手勢顏色，也可以在圖片編輯器做調整，若你是手勢圖示愛好者，趕緊將這整套可愛 3D 手勢圖集帶走吧！更多手勢插圖你也可以參考：HANDZ 手勢素材圖庫

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當你進到 3,000 Hands 網站後，可以看到畫面中可愛風格的 3D 手勢圖，網頁下方有提到網站中共有 6 種不同膚色、50 特殊手勢、20 種攝影角度以及 3,000 種手勢圖 PNG 圖片。那我們該如何帶走這些可代的手勢圖呢？就讓我們點選中間的「Add to Cart for Free」把手勢圖加進購物車內。

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接著在網頁右上角點開購物車並點選「Checkout」。

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你會在購物車中看到 3,000 Hands 原價本為 $60 美金，不過現在可讓你做免費下載，接著點選「Continue」繼續。

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接著網站會要你輸入自己的 Email 輸入完後，只要點擊「Download for Free」，網站就會將手勢圖透過電子郵件寄到你的信箱中。

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打開信箱確認收到之後，點選信中的「View your order」。

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接著就會跑出 3,000 Hands 的訂單頁面，你可直接點擊「Download」下載圖檔，不過在下載圖檔時可能要稍微有耐心，因為這整組手勢圖大小總共要 3.3GB！如果你有使用 Dropbox 的朋友，也能將 3,000 Hands 圖檔快速複製到雲端硬碟中，有興趣的朋友趕緊將這些可愛手圖打包回家吧！

Shapefest 3,000 Hands：https://www.shapefest.com/expansions/3000-hands

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