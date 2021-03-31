小米 2021 發表會中唯一一款電腦新品就是「小米筆記本 Pro 15」，搭載最新 Intel Core H35 處理器、66Whr 大容量電池、100W 疾速秒充，螢幕則是史上最頂級的小米筆電螢幕，且採用最新 E4 OLED 面板，為了符合不同使用者的需求，也同步推出「小米筆記本 Pro 14」，規格上與 Pro 15 是一模一樣的，唯一不同的就只有螢幕的差別，「小米筆記本 Pro 15」售價 6,499 人民幣起，折合台幣約 28,200 元。

小米筆記本 Pro 15 共有灰、銀兩種顏色，搭載 Inter Core H35 處理器、nVidia GeForce MX450 2G 獨顯。

全新颶風散熱系統，採用雙熱管＋雙風扇散熱。

電池容量 66Whr，並且用了筆電較少業者重視的快速充電 100W 疾速秒充。

小米筆記本 Pro 15 的螢幕是亮點，因為這是小米筆電史上最頂級的一塊螢幕，是一塊 3.5K＋E4 OLED 螢幕，具備 100% DCI-P3 電影級色域、100 萬：1 對比度、10.7 億色、261 PPI、亮度 600 尼特等特色。

全機機身只保留 USB-C 連接埠，盒內免費贈送 USB-C ro HDMI 多功能轉接器。

小米筆記本 Pro 15 共有三種版本，即日起開放預訂，4/2 於中國大陸正式開賣：

i5 16GB + 512GB SSD（集顯）售價 6,499 人民幣，折合台幣約 28,200 元

i5 16GB + 512GB SSD（獨顯）售價 6,999 人民幣，折合台幣約 30,380 元

i7 16GB + 512GB SSD（獨顯）售價 7,999 人民幣，折合台幣約 34,700 元

小米筆記本 Pro 14 4/26 開放預訂，5/1 於中國大陸正式開賣，規格與前者一模一樣，唯一差別在於螢幕使用的是 LCD，同樣有三種版本：

i5 16GB + 512GB SSD（集顯）售價 5,299 人民幣，折合台幣約 23,000 元

i5 16GB + 512GB SSD（獨顯）售價 5,999 人民幣，折合台幣約 26,000 元

i7 16GB + 512GB SSD（獨顯）售價 6,999 人民幣，折合台幣約 30,300 元

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