想用手機看免費第四台嗎？很多類似的 APP 很快就連線不了，最近小編又發現「派TV」這款好用的免費看電視 APP，支援世界各國電視，從歐美、日本、韓國、中國、港台頻道通通應有盡有，而且連線速度相當快，台灣常見的傳統電視頻道、電影台、新聞台也非常齊全，用手機免費看第四台，目前派 TV 可以說是最順暢的幾款之一，有需要的朋友別錯過，趕快收下囉。另一款老牌的看電視 App 火焰直播大家也可以收藏下來當備用唷。

目前派TV 只能在 Android 系統使用，且必須使用 APK 安裝。

安裝之後打開，就能夠看到左側有所有的頻道列表啦，有日韓頻道、歐美頻道、央視頻道、娛樂頻道、港澳台頻道等。

不過港澳台的部分，必須輸入密碼 1677 才能解鎖

輸入完畢後就解鎖成功，能夠免費觀看台灣免費第四台節目囉。

各式台灣娛樂台、新聞台、電影台等通通可以看到，而且速度還不錯，載點放在下方，請大家低調服用啦。

APK 下載：

PiTV 2.2.0.apk（GOOGLE下載）

PiTV 2.2.0.apk（1DRV下載）

PiTV 2.2.0.apk（MEDIAFIRE下載）

PiTV 2.2.0.apk（RAPIDGATOR下載）

PiTV 2.2.0.apk（MEGA下載）

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