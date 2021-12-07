Pinterest 影片下載

看到 Pinterest 喜愛的影片要如何下載？要下載 YouTube 影片工具比較普遍，但 Pinterst 就比較少見了，今天小編要跟大家分享的是能夠下載 Pinterest 影片的 Chrome 擴充程式「Pinterest 視頻下載器」，新增到 Chrome 瀏覽器之後，進入 Pinterest 就能夠一鍵下載影片，支援離線狀態下載功能，經常使用 Pinterest 的朋友，需要的話可以將它新增到你的瀏覽器中。這個方式需要透過電腦下載，用 iOS 或 Android 的朋友可以透過 Pinterest 線上下載器下載。

Pinterest 影片下載

進入 Chrome 下載頁面後，點擊「加到 Chrome」將 Pinterest 視頻下載器新增到瀏覽器中。

pinterest 影片下載捷徑

進入 Pinterest 找到你要下載的影片之後，點擊右上方的「Pinterest 視頻下載器」圖示，點擊之後就會跳轉到上方頁面，網頁會自動偵測影片網址，我們只需要按下 Download 就可以囉。

Pinterest視頻下載器

往下滑動就能夠看到下載按鈕啦，右鍵點擊按鈕，選擇「新分頁中開啟連結」。

Pinterest 下載器

這樣就能夠完成 Pinterest 影片下載囉，Chrome 擴充程式連結幫大家放在下面，有需要的朋友請字取啦。

傳送門：Pinterest 視頻下載器 ( Chrome 下載 )

Pinterest 視頻下載器一鍵下載影片（Chrome 擴充） 相關文章

訪客留言

Pinterest 視頻下載器一鍵下載影片（Chrome 擴充） 參考資料

Download4.cc 免費影片下載工具，支援千種網站貼上網址保存 Mp4、Mp3
Download4.cc 是一個免費線上影片下載器，可一鍵下載超過 1000 種網站平台，像是常見的 YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、TikTok、SoundCloud 都有在支援範圍 ，使用方法很簡單，只要將影片網址貼上就會自動分析出影片鏈結。
把下載的檔案通通管理起來！(Chrome 擴充功能) - KK3C狂想曲
2017年3月21日 — Downloads – Your Download Box 是艾倫很喜歡的一款Chrome擴充功能，它將全部下載的 ... [教學] Chrome 一鍵下載Pinterest影片小工具(Chrome擴充功能).
Video Speed Controller - 幫 YouTube加入速度控制面板 (Chrome擴充功能) - KK3C狂想曲
2017/7/6 · Video Speed Controller 這款 Chrome擴充功能是看 YouTube影片的快轉、倒帶、加速和放慢小幫手，安裝擴充功能後在螢幕視窗上就會出現一個控制面板，還有相對應的鍵盤快捷鍵可以操作，快速播放的速度也比官方提供的 0.5倍、1.25倍有更自由的選擇，想研究影片拍攝方 ...
[教學] Google Chrome 擴充功能圖示，如何顯示和隱藏？ (內附 ...
2017年3月21日 — 這是設定前艾倫的Chrome 瀏覽器上的外掛圖示，滿滿的一排，而且已經慢慢影響到網址 ... [教學] Chrome 一鍵下載Pinterest影片小工具(Chrome擴充功能).
Pinterest視頻下載器外掛! 透過Chrome瀏覽器一鍵輕鬆下載Pinterest影片 | 梅問題．教學網
2021/11/13 · Pinterest視頻下載器外掛! 透過Chrome瀏覽器一鍵輕鬆下載Pinterest影片 2021/11/13 在Pinterest裡面有各式的創意設計的主題，因此每當梅干設計卡卡時，就會到裡面來尋找靈感，而Pinterest中，除了有平面的影像外，也有動態的影片，雖然在Pinterest可 ... ...
如何下載 Dailymotion 影片？Video Cyborg 萬能影片下載 | 綠色工廠
2020/2/8 · Video Cyborg 全能影片下載器，支援全世界 90% 以上網站，Video Cyborg,Dailymotion 影片下載,Youtube 影片下載,影片下載軟體,DailyMotion 影音下載線上影片如此多，有沒有一款萬用下載工具，可以下載大部分的影片呢？今天小編要來跟大家分享的 Video Cyborg ... ...
[Chrome 擴充功能] Allow Copy 3秒解除網頁鎖右鍵 - KK3C狂想曲
2021年8月11日 — [教學] Chrome 一鍵下載Pinterest影片小工具(Chrome擴充功能) · 2021-11-23 · 模擬器出現Google Play停止運作怎麼 ...
Video Cyborg 一鍵下載網頁裡所有影片或轉為 MP3 格式 - 免費資源網路社群
Video Cyborg 能下載頁面裡的影片內容，不限於 YouTube ，還支援 Vimeo、DailyMotion 等影片空間，連最多人使用的社群網站 Facebook 影片也能下載，擷取出網站內的影片或轉為 Mp3，且一次可下載多個影片檔案，速度快，沒有任何限制。 ...
Chrome擴充功能「Flash Video Download」讓你輕鬆下載各個網頁中的影片！ - 阿祥的網路筆記本
Chrome擴充功能「Flash Video Download 」讓你輕鬆下載各個網頁中的影片！ 先前阿祥分享過許多針對Youtube、Facebook、Vimeo…等知名線上影音串流平台影片下載的線上服務或是軟體工具，不過其實大家常用的線上影音平台並不僅止於此，像是對岸的優 ... ...
如何下载pinterest视频｜How to download pinterest videos