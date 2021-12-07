看到 Pinterest 喜愛的影片要如何下載？要下載 YouTube 影片工具比較普遍，但 Pinterst 就比較少見了，今天小編要跟大家分享的是能夠下載 Pinterest 影片的 Chrome 擴充程式「Pinterest 視頻下載器」，新增到 Chrome 瀏覽器之後，進入 Pinterest 就能夠一鍵下載影片，支援離線狀態下載功能，經常使用 Pinterest 的朋友，需要的話可以將它新增到你的瀏覽器中。這個方式需要透過電腦下載，用 iOS 或 Android 的朋友可以透過 Pinterest 線上下載器下載。

進入 Chrome 下載頁面後，點擊「加到 Chrome」將 Pinterest 視頻下載器新增到瀏覽器中。

進入 Pinterest 找到你要下載的影片之後，點擊右上方的「Pinterest 視頻下載器」圖示，點擊之後就會跳轉到上方頁面，網頁會自動偵測影片網址，我們只需要按下 Download 就可以囉。

往下滑動就能夠看到下載按鈕啦，右鍵點擊按鈕，選擇「新分頁中開啟連結」。

這樣就能夠完成 Pinterest 影片下載囉，Chrome 擴充程式連結幫大家放在下面，有需要的朋友請字取啦。

傳送門：Pinterest 視頻下載器 ( Chrome 下載 )