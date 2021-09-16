出差、旅遊住飯店擔心有「針孔攝影機」？最近小編發現一個滿有趣的 App「隱藏攝影機偵測 App」，它透過手機內建的「磁感應器」來偵測周圍環境可能藏有的針孔攝影機，不論是花盆、更衣室、浴室或面紙盒等，只要偵測到疑似攝影機的訊號，App 馬上就會發出嗶嗶聲，此外它也具有「紅外線攝影機」偵測功能，下次到飯店時，覺得不放心可以先打開這個 App 來測量看看，也許會睡的比較安穩唷。

目前這款 App 可以在 Google Play 免費下載，但是在 App Store （iOS）則需要付費，由於這款 App 需要磁感應器權限，下載之後開啟點擊「我同意」，就可以開始使用囉。

小編這邊用 Android 作為示範，這款 App 共有檢測有線攝像機、檢測紅外攝像機、檢測無線攝像頭、鏡頭探測器 4 種功能，免費版本僅能使用前兩者，後面 2 個功能是要付費的。

小編這裡用「檢測有線攝像頭」功能作為示範，我家沒有針孔攝影機，不過我靠近我的相機（關機狀態）時，App 畫面如左上圖所示，數值突然標高並發出嗶嗶聲響，所以我想這款 App 或許真的能夠找出鏡頭藏身處，右上圖則是紅外線鏡頭，畫面中遙控器中間發出「白光」處即是紅外線光。

另外要提醒大家，這款 App 僅限於有搭載「磁感應器」的手機使用，「磁感應器」是透過測量電阻變化來確定磁場強度，因此使用時，必須移動手機會有比較好的效果。載點幫大家準備在下方啦，大家可以下載起來玩玩看，搞不好發現家中裝了你不知道的鏡頭？

下載：

隱藏攝影機偵測 App ( Google Play 下載 )

隱藏攝影機偵測 App ( App Store 下載 )