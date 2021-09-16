隱藏攝影機偵測 App

出差、旅遊住飯店擔心有「針孔攝影機」？最近小編發現一個滿有趣的 App「隱藏攝影機偵測 App」，它透過手機內建的「磁感應器」來偵測周圍環境可能藏有的針孔攝影機，不論是花盆、更衣室、浴室或面紙盒等，只要偵測到疑似攝影機的訊號，App 馬上就會發出嗶嗶聲，此外它也具有「紅外線攝影機」偵測功能，下次到飯店時，覺得不放心可以先打開這個 App 來測量看看，也許會睡的比較安穩唷。

反偷錄偵測器

目前這款 App 可以在 Google Play 免費下載，但是在 App Store （iOS）則需要付費，由於這款 App 需要磁感應器權限，下載之後開啟點擊「我同意」，就可以開始使用囉。

針孔攝影機 偵測

小編這邊用 Android 作為示範，這款 App 共有檢測有線攝像機、檢測紅外攝像機、檢測無線攝像頭、鏡頭探測器 4 種功能，免費版本僅能使用前兩者，後面 2 個功能是要付費的。

防針孔偵測器推薦

小編這裡用「檢測有線攝像頭」功能作為示範，我家沒有針孔攝影機，不過我靠近我的相機（關機狀態）時，App 畫面如左上圖所示，數值突然標高並發出嗶嗶聲響，所以我想這款 App 或許真的能夠找出鏡頭藏身處，右上圖則是紅外線鏡頭，畫面中遙控器中間發出「白光」處即是紅外線光。

另外要提醒大家，這款 App 僅限於有搭載「磁感應器」的手機使用，「磁感應器」是透過測量電阻變化來確定磁場強度，因此使用時，必須移動手機會有比較好的效果。載點幫大家準備在下方啦，大家可以下載起來玩玩看，搞不好發現家中裝了你不知道的鏡頭？

下載：
隱藏攝影機偵測 App ( Google Play 下載 )
隱藏攝影機偵測 App ( App Store 下載 )

免費反針孔 App，無線/紅外線攝影機探測器 (Android / iOS) 相關文章

    li

訪客留言

免費反針孔 App，無線/紅外線攝影機探測器 (Android / iOS) 參考資料

針孔偵測器- PChome線上購物
防竊聽防偷拍【EC-14】2021新款高端款針孔偵測機反監聽偵測鏡頭反偷拍偵測器信號探測器防針孔全方位保護隱私的利器偵測儀只能偵測硬體的部分，軟體是偵測不出來的歐可 ...
「研編警察機關幹部職務適性參考評量表」 - 內政部警政署
是可以在短期間馬上獲取暴利，並且評估利弊得失後，認為貪污犯罪比不犯罪有 ... 以及呼吸比率，用來偵測一個人誠實或不誠實。 ... 當警察，至少不用遭停職。（C1-3-1）.
找出偷拍的攝影機 - 痞凱踏踏|PKstep
Android · APP推薦 · iOS · 隱藏攝影機偵測App，找出有沒有人在偷拍！偵測環境是否藏有針孔/無線/紅外線攝影機。（Android、iOS）. Hidden Camera Detect.
《免費下載》酷我音樂播放器App，Android、iOS、電腦版 | 痞凱踏踏 | PKstep
聽音樂，用酷我！免費的中文音樂播放器。除了手機行動裝置版本之外，程式還有電腦版，在PC上也能聽音樂！除了播放歌曲與搜尋台灣熱門流行歌等基本功能，還可以在放音樂的時候同步看歌詞，相當不錯用哦。這邊提供各版本Android、iOS、PC下載安裝。
22款讓你意想不到情況下被偷拍的針孔攝影機(58292) - Cool3c
2012年5月2日 — 這次所提的是煙熱偵測器，這種東西相信在辦公室是相當普遍的。如果這個都可以有針孔的話，那還真是防不勝防。而且這個還不是偽裝的，是真正能夠運作的 ...
APP推薦 | 痞凱踏踏 | PKstep
分類: APP推薦. VidMate影片下載神器App，各大熱門網站影片一鍵下載MP4，可轉MP3。. （Android）. 手機怎麼下載網路影片？. 推薦這款 VidMate萬用影片下載神器App ，支援各大熱門網站影片的一鍵下載 ( FB, IG, TikTok ,Dailymotion等⋯），可高清下載MP4影片或將影 ...
2.4GHz 無線影音傳輸器組 偽裝型攝影機.有線無線 小型 攝影機 | 漢視科技 - Yahoo奇摩超級商城
2.4GHz 無線影音傳輸器組 偽裝型攝影機.有線無線 小型 攝影機. 2.4GHz 無線影音傳輸器組 偽裝型攝影機. 網路價. 3500元 2790元 約可獲得 超贈點 ： 27 點. 分期價. 3期0利率 利率為 0%. 每期 930 元 接受29家銀行. 3期 利率為 3 %. 每期 958 元 接受27家銀行. ...
標籤: 隱藏攝影機偵測器 - 痞凱踏踏|PKstep
偵測環境是否藏有針孔/無線/紅外線攝影機。 ... Hidden Camera Detector隱藏攝像機探測器App，找出有沒有人在偷拍！可偵測針孔 ... 支援Android、iOS免費下載。
[教學] 自己DIY安裝監視器攝影機
批發、零售產品如下：監視器,DVR監視器,高解析彩色監視器,監視系統監視器,監視器安裝,數位監視系統監視器,彩色監視器,監視系統安裝,迷你型彩色監視器. 教你如何選購監視器材產品及監視器系統DIY. 監視器系統符合一般店面、家庭、倉庫、辦公室、鄰里、道路 ... ...
CC309 反針孔偵測器探測器升級版無線紅外線反針 ... - 蝦皮購物
CC309 反針孔偵測器探測器升級版無線紅外線反針孔攝影機反偷拍詐賭反偷聽反監聽無線信號探測儀. $1,020. 4.9. 21 已售出. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益.