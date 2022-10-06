如何讓孩子在家防疫時，也能學習不中斷？那就讓這個「臺北酷課雲」最佳防疫自主學習工具來幫你吧！「臺北酷課雲」是由台北市政府教育局網創建的居家防疫自主學習網站，包含有國小、國中、高中職的所有年級課程，且所有課程都是採用線上影片教學的方式呈現，不僅能藉由影片讓孩子對讀書更有興趣，還能讓孩子對課程內容更加瞭解，非常適合居家防疫的同學做使用喔！更多學習工具，可參考這篇：國小一至六年級免費生字簿產生器！

「臺北酷課雲」使用說明

進到「臺北酷課雲」首頁後，請先點選右上角的「登入」來進行註冊。

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註冊完畢後，請點選首頁最上方「了解防疫不停學」進入居家防疫學習網頁。

在「居家防疫學習」網頁中，點開左側學生專區便能看到國小、國中、高中職學習資源。

隨便點進其中一項學習資源，便能點擊下方的「線上教學影片專區」開始學習。

進入影片學習專區後，會有一個「章節地圖」，可讓孩子直接選擇符合自己的年級來進行學習，下方也有前五名熱門學習影片可做選擇。

以國小五年級來說，必學的國語、英語、數學、社會、自然五大科目通通有。

所有課程都是以影片的方式呈現，點選標題就能直接觀看。

小編實際將影片內容看了一下，影片中的課程講解都很用心，可以輕鬆讓孩子瞭解學習的重點，不懂時還能重複觀看，真的是最適合居家學習工具，有興趣的同學及家長們趕緊將「臺北酷課雲」收藏起來吧！

臺北酷課雲：https://cooc.tp.edu.tw/

居家防疫學習網頁：https://sites.google.com/view/cooc/