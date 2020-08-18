工程師們一定會常常使用到系統內的 cmd 命令提示字元，從 XP 到現在的 Windows 8 都長得差不多，功能也沒任何的長進，尤其要複製內容時超級麻煩，相信有用過的人知道！我覺得從今天起可以使用 ColorConsole 來取代，一樣可以輸入指令，複製文字內容更加的方便，而指令輸出的即果可以進行直接的編輯，包含了輸入文字，色彩的變化等，更能將內容結果直接輸出成 HTML 與 RTF 檔案。

除了方便編輯的特性之外，ColorConsole 也支援多頁籤的模式，開較多視窗時也比較不會怕混亂，內建了多種顏色風格，可以選擇自己喜歡的視覺模式。在功能上也能夠自己設定快速的指令，若是有常常使用的指令也會方便許多唷！

http://www.softwareok.com/?seite=Freeware/ColorConsole

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