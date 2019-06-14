投影機通常都是有壽命的，老的投影機就會有亮度不足或是色偏的狀態發生，那就是灰塵所造成的，為了解決灰塵的問題，SHARP 推出了全封閉的雷射投影機，因採用全封閉光機結構設計，可以有效隔絕灰塵，因此雷射光源使用壽命可以高達 2 萬小時，這樣長久壽命是一般使用燈炮投影機的 10 倍，而且省去了耗材成本，不需要定期更換濾網，這樣就能避免更換耗材造成的效能衰減。夏普此次推出的一系列九款產品（型號 PG-CA40X/40W/40U，PG-CA52X/50W/50U，PG-CA60X/60W/60U），亮度從 4000 流明到 6000 流明，解析度最高可達 1920*1200 WUXGA，採用全封閉光機結構設計雷射投影是由夏普和鴻海共同攜手研發，其中鴻海負責基本設計，夏普負責使用者介面優化等部份。

先進 ICCS 全封閉內部循環系統、無濾網設計、畫面亮度色彩低衰減

採用密閉散熱原理，外部散熱系統和內部迴圈散熱系統，讓整體內部有更好的恆溫環境， 封閉的結構隔絕灰塵，也卻確保投影機的穩定性。全封閉的設計也造就了無濾網無耗材的方便性。而灰塵造就了亮度與色彩的衰減，隔離灰塵的狀況下，有 2 萬小時的超常受命，經過實測使用 1.2 萬小時亮度也沒有明顯衰減，相較於它牌使用一般光機結構設計的雷射投影機在使用同樣時間後畫面亮度已低於 60%。

獨創 ECTA 可變色溫雷射光源技術、超強色彩過濾功能

ECTA 技術讓投影機擁有高校、簡單的光學元件以實現超高的光校轉換率，與同功率的投影機相比有更高的亮度，可以對機器調整色溫，提高畫面的細膩程度。在色彩上會過濾藍綠紅三色在混色過程所產生的影響畫質的雜色，進而提高色彩的純淨度，能讓色彩更加精確、畫質更加細膩。

360 度垂直安裝功能、鏡頭垂直水平位移功能

採用 360 度垂直翻裝轉安裝設計，可應對不同的投影角度，正投、背投、側投都沒有限制，安裝簡單容易。此外具備有高設置性的垂直水平光學位移功能，位移功能不影響畫質，讓投影機放置的位置更靈活。

支援 DICOM 醫療模擬模式

投影機增加了灰階的顯示能力，可以用來顯示 X 光片和其他的醫療影像，清楚呈現醫療的細節，若是用在簡報教學會議等等用途，會有不錯的效果。

其他系功能還包含有搭載 HDMI / DVI-D 數位端子輸入、內建有線網路 LAN、邊角梯形修正功能、鏡頭中央設計、免電腦投影圖片、快速開關機、密所鎖定與防盜鎖桿與具備過熱自動斷電的功能。







以上 SHARP 全封閉雷射投影機的資訊，提供給大家參考囉！