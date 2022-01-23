PDF 損壞打不開還有救嗎？PDF 採用二進位編碼格式，由於大多數 PDF 資料是壓縮的，用編輯器編輯 PDF 文件可能會導致文件損壞、資料偏移，或在網路傳輸過程中由於網路不穩定而丟包部分數據，如此一來就會導致 PDF 文件被損壞和破壞，小編最近發現 Reezaa PDF Fixer Pro 修復工具，透過重組損壞的 XREF 數據來修復損壞的文件，目前正推出限時免費活動中，原價 29.95 美元，把握機會收下相當值得，而且是「終身版」序號唷。

到文末載點下載 Reezaa PDF Fixer Pro 點擊下一步進行安裝。

完成安裝後，點擊右下方 Upgrade 啟用序號。

貼上本次活動序號，按下 OK 進行啟用，請開燈領取：ZC7R74XP41QPBKL

啟用成功後就可以使用 Reezaa PDF Fixer Pro 專業版啦。

如果有損壞無法開啟的 PDF 修復好之後就能成功打開囉，以下幫各位整理 Reezaa PDF Fixer Pro 重點：

修復損壞的 PDF 資料

支援匯出恢復的資料到 PDF 文件中

支援批次修復多個 PDF 文件

Reezaa PDF Fixer Pro 支援預覽修復的 PDF 內容

免安裝版：

PDF Fixer Pro 1.4.7z（GOOGLE下載）

PDF Fixer Pro 1.4.7z（1DRV下載）

PDF Fixer Pro 1.4.7z（MEDIAFIRE下載）

PDF Fixer Pro 1.4.7z（RAPIDGATOR下載）

PDF Fixer Pro 1.4.7z（MEGA下載）

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