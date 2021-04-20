所得稅手機驗證

每逢報稅還要找讀卡機插卡？今年報稅終於更便變民了，政府推出「手機門號身份驗證功能，免讀卡機、免健保卡，與電信公司合作，透過手機門號就能驗證納稅人身份，從今年起終於可以告別讀卡機與健保卡、自然人憑證的束縛，沒電腦的也不用擔心，甚至還能夠全程在手機上完成報稅、繳稅流程，今年的所得稅申報及繳納從 5/1~5/30 止，4/28 日起就開放下載所得資料囉，大家可別錯過繳稅期限，記得在期限內完成繳納。

所得稅手機驗證

5/1 開放所得稅申報後，打開財政部綜合所得稅申報頁面，就能夠看到全新的「手機版」按鈕，點擊即可前往手機報稅專頁。

所得稅手機驗證

不過手機報稅僅限於「無須編修」資料者，有需要新增、修改配偶、扶養親屬、所得、扣除鵝、抵減金額及扣抵稅額者，或要現金繳稅及申請延期、分歧者，就必須打開你的電腦操作啦。

所得稅手機驗證

若確定沒有要編修的話，按下「我要報稅」即可。

所得稅手機驗證

繳稅最麻煩的就是實名認證了，以往只能透過自然人憑證、戶口名簿+查詢碼，去年則是多了 TW FidO，今年又更方便多了「行動電話認證」功能。大家要特別注意用「行動電話認證」有幾個限制：
1. 手機門號申請人與納稅義務人為同一人
2. 準備健保卡，需輸入健保卡號碼
3. 關閉 Wi-Fi，需使用行動網路

手機報稅（免電腦）步驟一：驗證身份

所得稅線上申報

進行「行動電話認證」的第一步就是「驗證身份」，輸入身份證字號、電信業者、手機門號及健保卡號後，勾選已閱讀條款及圖形驗證，若資料皆正確就可以完成身份驗證囉。

手機報稅（免電腦）步驟二：填寫資料

所得稅手機驗證

雖然這一部是「填寫資料」不過身份驗證完成之後，系統就會自動帶出你的納稅資料啦，只需要自己再填寫電話、電子郵件及申報戶籍地址就可以啦。

手機報稅（免電腦）步驟三：確認稅額

所得稅線上申報教學2021

接著看到自己的「應自行繳納稅額」這一欄，就是今年要繳交的稅額囉，想瞭解稅額是如何計算的，點下「查看」就可以看到詳細的計算過程，想看看自己今年度的所得資料，可點擊「綜合所得總額」下方的查看來查詢。

如何退稅？

綜合所得稅2021

若有符合退稅資格的話，會在這個畫面自動跳出退稅流程，這部分大家也不必擔心。

下載所得及扣除額資料

所得稅手機驗證2021

確認稅額都無誤後，可在下方下載「所得、扣除額清單 PDF」。

2021線上報稅

下載之後預設密碼是「身份證字號」，輸入完畢後就可以查看詳細所得資料啦。

手機報稅（免電腦）步驟四：繳退稅

手機報稅教學

PDF 資料確認金額沒有問題後，回到頁面中按下「按我繳稅」。

線上報稅教學

接著選擇「繳費方式」，有 3 種繳稅方法：委託取款轉帳、信用卡繳稅及 ATM。要用活期儲蓄存款帳戶扣款的話，用行動電話驗證沒辦法繳費，必須在一開始的時候，選擇「TW FidO 」驗證身份。

所得稅手機驗證

大家比較常用的應該就是信用卡繳稅，輸入相關資料後點擊下一步。

所得稅手機驗證

看到申報完成畫面時，就代表繳稅成功啦，按下「取得收執聯 PDF」就大功告成啦。這幾年來繳稅的方法真的一直在進步，越來越方便，甚至完全不須要打開電腦，在手機上就能全程完成，大家 5/1 起別忘了開始繳交綜合所得稅時，試試今年最新最方便的繳稅方式吧。

傳送門：財政部電子申報繳稅服務網

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