敦睦艦隊發生成為防疫隱憂？最新消息是，中央流行疫情指揮中心，公布敦睦艦隊確診個案活動足跡，全台灣 90 地點全揭露，並且對曾經與確診個案於同時、同地點民眾，發出簡訊提醒通知，以下為全台 90 地點資訊，大家若也同樣去過這些地方，請多注意自身身體狀況，並戴上口罩保護自己也保護別人：

高雄

新左營車站

4/17高鐵左營站152車次1車13A 18:55，高鐵: 左營 -> 台北: 19:55-21:00

4/15 18:09 - 高鐵左營-臺中烏日

4/15 21:55 - 22:30 搭乘高鐵車次0696至嘉義站

4/15左營高鐵站(車次136，座位3車8A) 14:55

813高雄市左營區高鐵路105號

4/15臺鐵新左營站 19:39，火車: 潮州 -> 新左營: 4/16 18:00

佛光山萬壽園

4/15 下午至佛光山祭拜 15:00-16:00

高雄市酷帽子餐酒館

4/17 高雄市酷帽子餐酒館 00:15-01:30

高雄市伊麗莎白撞球休閒運動館

4/17 高雄市伊麗莎白撞球休閒運動館 16:00-18:00

高雄市老四川南屏店

4/17 高雄市老四川南屏店 18:00-20:00

瑞豐夜市

4/16 瑞豐夜市 21:00-22:00

赤鬼炙燒牛排 高雄博愛店

4/17 赤鬼炙燒牛排 高雄博愛店 11:30-13:00

漢來海港餐廳 巨蛋店

4/16 漢來海港餐廳 巨蛋店 11:30-13:30

義大世界購物廣場

4/16 義大世界購物廣場 14:00-18:00

高雄捷運左營站

4/14 高捷左營站 17:00

高雄捷運都會公園站

4/14 高捷都會公園站 17:00

漢神巨蛋百貨公司

4/16 漢神巨蛋百貨公司 15:00-18:00 B1添好運餐廳及8樓

林園區緣髮理髮店

4/17 林園區緣髮理髮店 15:00

高雄市楠梓區卡布義式料理

4/16 高雄市楠梓區卡布義式料理: 晚餐時間

高雄市鼓山區Mr. Pa帕先生

4/17 高雄市鼓山區Mr. Pa帕先生: 晚餐時間

高雄市楠梓區天后宮

4/16 高雄市楠梓區天后宮 : 晚間

813高雄市左營區介壽路247號

4/14 高雄市左營區介壽路7-11 17:00

果貿吳媽家餃子館

4/14 果貿吳媽家餃子館 傍晚

高鐵台中站

4/16 高鐵烏日站 10:35 - 11:30

4/15臺中烏日站接駁車至台中榮總下車 20:10

高雄市四維羽球館

4/15 四維羽球館 20:50-21:45

小港區戶政事務所

4/16 小港區戶政事務所 14:30-15:00

4/17小港區戶政事務所 1400:14:30

小港一街郵局

4/17小港一街郵局 13:30-14:00

三民區大昌醫院斜對面自助式洗車

4/16三民區大昌醫院斜對面自助式洗車

大順路好市多

4/17 大順路好市多 09:30

高雄市鼎山家樂福

4/17 鼎山家樂福 10:30

韓咪達韓式料理(高雄市三民區大順二路)

4/17 韓咪達韓式料理(高雄市三民區大順二路)13:30

新光三越高雄左營店

4/15 15:00-19:00 高鐵站旁新光三越

天天汕頭火鍋

4/15 803高雄市鹽埕區七賢三路240號

澤野燒肉屋

4/15 高雄市左營區明誠二路483號

802高雄市苓雅區中正一路120號

4/16 中正一路120號5樓之7教室

玫瑰精品汽車旅館

4/16 813高雄市左營區文強路176號

海軍左營基地

4/15 海軍陸戰隊學校

素香庭素食餐廳

4/15 19:00 - 21:30 素香庭用餐

麗馨商旅七賢館

4/15 801高雄市前金區市中一路229號

屏東

臺鐵屏東站

4/15臺鐵屏東站 20:11

908屏東縣長治鄉復興路2號

4/16長治鄉圓環派出所 12:00

屏東市國民運動中心

4/16國民運動中心 17:30，4/17 15:30

新潭頭玄天上帝廟

4/17長治鄉玄天上帝廟附近球場 17:30

吉野家Globalmall環球購物中心屏東店

4/17 吉野家Globalmall環球購物中心屏東店

國立屏東大學民生校區

4/16 屏東大學

國立屏東大學屏商校區

4/16 屏東大學

嘉義

嘉義市千葉火鍋垂楊店

4/16 嘉義市千葉火鍋垂楊店11:30-14:00

600嘉義市西區國華街436號

4/17 嘉義市國華街路邊ㄉㄚ仔魯肉飯19:00-20:00

7-11嘉義桃城門市

4/16 13:00 - 14:00

高鐵嘉義站

4/16 16:00 - 17:18 搭乘高鐵車次838至桃園站

台南

南紡夢時代MOMO火鍋

4/17 南紡夢時代MOMO火鍋12:30-14:30

4/17 台南享溫馨KTV

14:30-17:40

新光三越台南新天地西門

4/16 新光三越台南新天地西門 15:00-18:00

奇美博物館

4/17 奇美博物館外(未入內參觀) 16:30-18:30

台南Dear House 創意旅宿

4/17 台南Dear House 創意旅宿，夜宿

鬍鬚忠牛肉湯

4/17 鬍鬚忠牛肉湯 19:00-20:00

新營休息站

4/15 新營休息站

台南南鯤鯓

4/17 台南南鯤鯓



南廠保安宮

4/17 南廠保安宮



錢來也商店

4/17 錢來也商店



水晶教堂

4/17 水晶教堂



北門鹽田

4/17 北門鹽田



學甲國中

4/17 學甲國中

潮州健身工廠

4/16 潮州健身工廠: 10:30-14:00

斯朵利髮型潮州店

4/16 斯朵利髮型潮州店: 15:30-17:30

臺鐵潮州站

4/16 火車: 潮州 -> 新左營: 18:00

雲林

斗六車站

4/16 斗六火車站搭122車次火車至台北車站 13:53-17:00

台中

清水區手機夢工廠

4/15下午：清水區手機夢工廠

清水區農會

4/16 13:45、18:42 ;

4/17 12:30 、 19:00 於清水區農會前用餐

85度C沙鹿英才店

4/15 85度C沙鹿英才店 20:30-22:30

家樂福沙鹿店

4/16 家樂福沙鹿店 20:30 - 21:14

華得來清水店

4/17 華得來清水店 17:00-18:00

歐奇牛排沙鹿店

4/16 歐奇牛排沙鹿店 ( 台中市沙鹿區中山路209號) 19:30-20:30

台北

台北車站

4/15 臺北車站

4/16 台北車站搭捷運至淡水捷運站 17:00-18:20

高鐵至高雄 22:26-00:00

4/17高鐵台北站152車次1車13A 18:55

高鐵: 左營 -> 台北: 19:55-21:00

京站時尚廣場

4/16 京站時尚廣場: 13:40

112台北市北投區光明路1號

4/15 捷運北投站 21:30

捷運復興崗站

4/15 捷運復興崗站 21:30

家樂福桂林店爭鮮壽司

4/17 家樂福桂林店爭鮮壽司 15:00 - 16:00

新北

小林眼鏡(新北市五股區成泰路二段158號)

4/16 小林眼鏡(新北市五股區成泰路二段158號): 晚間

新北市永和樂華夜市

4/17 新北市永和樂華夜市 19:45 - 22:00

板橋火車站

4/16 板橋火車站 11:43

迪里休斯早餐店

4/16 迪里休斯早餐店: 早餐

新竹

湖口休息站

4/15 湖口休息站

新竹峨眉湖

4/17 13:30 - 15:30 新竹峨眉湖、峨眉湖吊橋、吊橋旁咖啡廳

苗栗

苗栗頭份五花馬

4/17 12:30 - 13:30 苗栗頭份五花馬

思夢樂頭份店

4/17 思夢樂-頭份店(女性內衣區)18:10-18:20

全聯福利中心頭份中央店

4/17 全聯福利中心-頭份中央店(雞蛋區跟樟腦丸區)18:00-18:10

桃園

機場捷運體育大學站

4/16 機場捷運: -> 國立體育大學 (桃園市龜山區): 21:30

國立體育大學 (桃園市龜山區)

4/16 機場捷運: -> 國立體育大學 (桃園市龜山區): 4/16 21:30

333桃園市龜山區文化三路100號

4/16 國體大附近永和豆漿: 22:00-22:30

桃園市龜山區北方麵飯館

4/17 桃園市龜山區北方麵飯館:晚餐

桃園區統領百貨地下一樓誠品書店

4/16 桃園區統領百貨地下一樓誠品書店

桃園車站

4/16 桃園車站 11:17 - 區間2144 到板橋站

家樂福八德店

4/17 15:30 - 16:45 至家樂福八德廣豐店

傳送門：敦睦艦隊確診個案活動足跡