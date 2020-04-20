敦睦艦隊確診個案活動足跡

敦睦艦隊發生成為防疫隱憂？最新消息是，中央流行疫情指揮中心，公布敦睦艦隊確診個案活動足跡，全台灣 90 地點全揭露，並且對曾經與確診個案於同時、同地點民眾，發出簡訊提醒通知，以下為全台 90 地點資訊，大家若也同樣去過這些地方，請多注意自身身體狀況，並戴上口罩保護自己也保護別人：

敦睦艦隊確診個案活動足跡

高雄

新左營車站
4/17高鐵左營站152車次1車13A 18:55，高鐵: 左營 -> 台北: 19:55-21:00
4/15 18:09 - 高鐵左營-臺中烏日
4/15 21:55 - 22:30 搭乘高鐵車次0696至嘉義站
4/15左營高鐵站(車次136，座位3車8A) 14:55

813高雄市左營區高鐵路105號
4/15臺鐵新左營站 19:39，火車: 潮州 -> 新左營: 4/16 18:00

佛光山萬壽園
4/15 下午至佛光山祭拜 15:00-16:00

高雄市酷帽子餐酒館
4/17 高雄市酷帽子餐酒館 00:15-01:30

高雄市伊麗莎白撞球休閒運動館
4/17 高雄市伊麗莎白撞球休閒運動館 16:00-18:00

高雄市老四川南屏店
4/17 高雄市老四川南屏店 18:00-20:00

瑞豐夜市
4/16 瑞豐夜市 21:00-22:00

赤鬼炙燒牛排 高雄博愛店
4/17 赤鬼炙燒牛排 高雄博愛店 11:30-13:00

漢來海港餐廳 巨蛋店
4/16 漢來海港餐廳 巨蛋店 11:30-13:30

義大世界購物廣場
4/16 義大世界購物廣場 14:00-18:00

高雄捷運左營站
4/14 高捷左營站 17:00

高雄捷運都會公園站
4/14 高捷都會公園站 17:00

漢神巨蛋百貨公司
4/16 漢神巨蛋百貨公司 15:00-18:00 B1添好運餐廳及8樓

林園區緣髮理髮店
4/17 林園區緣髮理髮店 15:00

高雄市楠梓區卡布義式料理
4/16 高雄市楠梓區卡布義式料理: 晚餐時間

高雄市鼓山區Mr. Pa帕先生
4/17 高雄市鼓山區Mr. Pa帕先生: 晚餐時間

高雄市楠梓區天后宮
4/16 高雄市楠梓區天后宮 : 晚間

813高雄市左營區介壽路247號
4/14 高雄市左營區介壽路7-11 17:00

果貿吳媽家餃子館
4/14 果貿吳媽家餃子館 傍晚

高鐵台中站
4/16 高鐵烏日站 10:35 - 11:30
4/15臺中烏日站接駁車至台中榮總下車 20:10

高雄市四維羽球館
4/15 四維羽球館 20:50-21:45

小港區戶政事務所
4/16 小港區戶政事務所 14:30-15:00
4/17小港區戶政事務所 1400:14:30

小港一街郵局
4/17小港一街郵局 13:30-14:00

三民區大昌醫院斜對面自助式洗車
4/16三民區大昌醫院斜對面自助式洗車

大順路好市多
4/17 大順路好市多 09:30

高雄市鼎山家樂福
4/17 鼎山家樂福 10:30

韓咪達韓式料理(高雄市三民區大順二路)
4/17 韓咪達韓式料理(高雄市三民區大順二路)13:30

新光三越高雄左營店
4/15 15:00-19:00 高鐵站旁新光三越

天天汕頭火鍋
4/15 803高雄市鹽埕區七賢三路240號

澤野燒肉屋
4/15 高雄市左營區明誠二路483號

802高雄市苓雅區中正一路120號
4/16 中正一路120號5樓之7教室

玫瑰精品汽車旅館
4/16 813高雄市左營區文強路176號

海軍左營基地
4/15 海軍陸戰隊學校

素香庭素食餐廳
4/15 19:00 - 21:30 素香庭用餐

麗馨商旅七賢館
4/15 801高雄市前金區市中一路229號

屏東

臺鐵屏東站
4/15臺鐵屏東站 20:11

908屏東縣長治鄉復興路2號
4/16長治鄉圓環派出所 12:00

屏東市國民運動中心
4/16國民運動中心 17:30，4/17 15:30

新潭頭玄天上帝廟
4/17長治鄉玄天上帝廟附近球場 17:30

吉野家Globalmall環球購物中心屏東店
4/17 吉野家Globalmall環球購物中心屏東店

國立屏東大學民生校區
4/16 屏東大學

國立屏東大學屏商校區
4/16 屏東大學

嘉義

嘉義市千葉火鍋垂楊店
4/16 嘉義市千葉火鍋垂楊店11:30-14:00

600嘉義市西區國華街436號
4/17 嘉義市國華街路邊ㄉㄚ仔魯肉飯19:00-20:00

7-11嘉義桃城門市
4/16 13:00 - 14:00

高鐵嘉義站
4/16 16:00 - 17:18 搭乘高鐵車次838至桃園站

台南

南紡夢時代MOMO火鍋
4/17 南紡夢時代MOMO火鍋12:30-14:30

4/17 台南享溫馨KTV
14:30-17:40

新光三越台南新天地西門
4/16 新光三越台南新天地西門 15:00-18:00

奇美博物館
4/17 奇美博物館外(未入內參觀) 16:30-18:30

台南Dear House 創意旅宿
4/17 台南Dear House 創意旅宿，夜宿

鬍鬚忠牛肉湯
4/17 鬍鬚忠牛肉湯 19:00-20:00

新營休息站
4/15 新營休息站

台南南鯤鯓
4/17 台南南鯤鯓

南廠保安宮
4/17 南廠保安宮

錢來也商店
4/17 錢來也商店

水晶教堂
4/17 水晶教堂

北門鹽田
4/17 北門鹽田

學甲國中
4/17 學甲國中

潮州健身工廠
4/16 潮州健身工廠: 10:30-14:00

斯朵利髮型潮州店
4/16 斯朵利髮型潮州店: 15:30-17:30

臺鐵潮州站
4/16 火車: 潮州 -> 新左營: 18:00

雲林

斗六車站
4/16 斗六火車站搭122車次火車至台北車站 13:53-17:00

台中

清水區手機夢工廠
4/15下午：清水區手機夢工廠

清水區農會
4/16 13:45、18:42 ;
4/17 12:30 、 19:00 於清水區農會前用餐

85度C沙鹿英才店
4/15 85度C沙鹿英才店 20:30-22:30

家樂福沙鹿店
4/16 家樂福沙鹿店 20:30 - 21:14

華得來清水店
4/17 華得來清水店 17:00-18:00

歐奇牛排沙鹿店
4/16 歐奇牛排沙鹿店 ( 台中市沙鹿區中山路209號) 19:30-20:30

台北

台北車站
4/15 臺北車站
4/16 台北車站搭捷運至淡水捷運站 17:00-18:20
高鐵至高雄 22:26-00:00
4/17高鐵台北站152車次1車13A 18:55
高鐵: 左營 -> 台北: 19:55-21:00

京站時尚廣場
4/16 京站時尚廣場: 13:40

112台北市北投區光明路1號
4/15 捷運北投站 21:30

捷運復興崗站
4/15 捷運復興崗站 21:30

家樂福桂林店爭鮮壽司
4/17 家樂福桂林店爭鮮壽司 15:00 - 16:00

新北

小林眼鏡(新北市五股區成泰路二段158號)
4/16 小林眼鏡(新北市五股區成泰路二段158號): 晚間

新北市永和樂華夜市
4/17 新北市永和樂華夜市 19:45 - 22:00

板橋火車站
4/16 板橋火車站 11:43 

迪里休斯早餐店
4/16 迪里休斯早餐店: 早餐

新竹

湖口休息站
4/15 湖口休息站

新竹峨眉湖
4/17 13:30 - 15:30 新竹峨眉湖、峨眉湖吊橋、吊橋旁咖啡廳

苗栗

苗栗頭份五花馬
4/17 12:30 - 13:30 苗栗頭份五花馬

思夢樂頭份店
4/17 思夢樂-頭份店(女性內衣區)18:10-18:20

全聯福利中心頭份中央店
4/17 全聯福利中心-頭份中央店(雞蛋區跟樟腦丸區)18:00-18:10

桃園

機場捷運體育大學站
4/16 機場捷運: -> 國立體育大學 (桃園市龜山區): 21:30

國立體育大學 (桃園市龜山區)
4/16 機場捷運: -> 國立體育大學 (桃園市龜山區): 4/16 21:30

333桃園市龜山區文化三路100號
4/16 國體大附近永和豆漿: 22:00-22:30

桃園市龜山區北方麵飯館
4/17 桃園市龜山區北方麵飯館:晚餐

桃園區統領百貨地下一樓誠品書店
4/16 桃園區統領百貨地下一樓誠品書店

桃園車站
4/16 桃園車站 11:17 - 區間2144 到板橋站

家樂福八德店
4/17 15:30 - 16:45 至家樂福八德廣豐店

傳送門：敦睦艦隊確診個案活動足跡

全台 90 地點出爐：敦睦艦隊 COVID-19 (武漢肺炎) 確診個案活動足跡 相關文章

    li

訪客留言

全台 90 地點出爐：敦睦艦隊 COVID-19 (武漢肺炎) 確診個案活動足跡 參考資料

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒 | 生活 | 重點新聞 | 中央社 CNA
1 小時前 · 敦睦艦隊有多人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），各縣市政府陸續公布確診個案足跡，確診者曾造訪大賣場、餐廳、飲料店等30多個地點 ...
整理包／我新增2例確診均為境外移入累計達422例6死| 我嚴防 ...
確診個案中6人死亡，189人解除隔離，其餘持續住院隔離中。 〉4月18日. 中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增3例COVID-19(武漢肺炎)境外移入病例(&nbsp;...
敦睦艦隊確診台南1例 居住區及足跡公布 | 地方 | NOWnews 今日新聞
2020/4/19 · 海軍敦睦艦隊確診武漢肺炎共24例，其中1例在台南，南市府初步疫調，該確診病例住歸仁區，去過台南新光三越新天地用餐及活動，新光三越新天地 ...
武漢肺炎20日新增2例境外移入 無關敦睦艦隊 | 生活 | 重點新聞 | 中央社 CNA
3 小時前 · 中央流行疫情指揮中心宣布，20日國內新增2例武漢肺炎確診，都是境外移入。（疫情指揮中心提供）中央社 （中央社記者陳偉婷、余曉涵台北20日電 ...
【不斷更新】武漢肺炎大事記：從全球到台灣，疫情如何發展 ...
2019年11月，中國武漢爆出不明原因肺炎，一支全新冠狀病毒竄出，短短2個多月， ... 台灣19日新增22例確診，其中敦睦艦隊有21例，全數是艦上實習生與軍人。3例確診 ... 近期確診者近兩成出現腹瀉症狀，指揮中心腹瀉納入COVID-19臨床症狀，但強調腹瀉 ... 6名境外個案為2男4女，年齡介於20多歲至60多歲，發病前活動地點分別有&nbsp;...
新增2確診 全台累積422例！敦睦艦隊確診個案表曝 | Reco新聞
新增2確診 全台累積422例！敦睦艦隊確診個案 表曝 2020-04-20 14:11 前往 ebc.net.tw 新聞頁面 新聞導讀 中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)境外移入病例(案421、422)，均為20多歲女性。 【理財達人秀】年報出爐10錯殺股 ... ...
敦睦艦隊官兵確診8人住高雄這些地方即刻起只出不進- Yahoo ...
18 小時前 - 因應海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，高市長韓國瑜表示，敦睦艦隊累計24例確診， ... 指揮臨時會議」，公布敦睦艦隊群聚疫情確診病例，在高雄市重要活動地點統計初步疫調。 ... 確診個案在高雄的7處足跡熱點，業者19日提前閉館，20日也將閉館進行清潔消毒。 ... 敦睦艦隊官兵足跡出爐全台高達20萬人收到細胞簡訊.
敦睦艦隊確診足跡遍全台 宜蘭縣再澄清：收治5人，非宜蘭籍 | ETtoday生活 | ETtoday新聞雲
4 小時前 · 敦睦艦隊（如圖）5人在宜蘭確診隔離，5人非設籍宜蘭且無宜蘭旅遊史。（圖／國防部提供） 記者游芳男／宜蘭報導 敦睦艦隊新增21例新冠肺炎確定 ...
不斷更新／敦睦艦隊爆確診！24官兵「全台足跡」曝光 | 生活 | 三立新聞網 SETN.COM
2020/4/19 · 海軍敦睦艦隊昨（18）日傳出3人確診武漢肺炎（COVID-19、新冠肺炎），今日又增21例，目前敦睦艦隊共計24名確診。《三立新聞網》也整理了這24名 ...
敦睦艦隊COVID-19（武漢肺炎）確診個案活動足跡網頁，看看自己和確診者的足跡有沒有重疊？
44 分鐘前 · 使用可以到敦睦艦隊COVID-19(武漢肺炎)確診個案活動足跡網站，看看 自己和確診者的足跡有沒有重疊。 今天估計有20多萬人都收到了這封簡訊 疫情 ...