iCloud 中國資料庫將於 2/28 開始營運，如何檢查自己的 iCloud 帳號會不會被搬到中國？

2018-01-16 05:08:28 9M87
icloud 中國 資料庫 雲上貴州

從 2018 年 2 月 28 日開始，iCloud 中國機房即將開始營運，裡面的照片、音樂、影片全部都會由一家名為「雲上貴州」的公司管理，大家看到這裡應該覺得不妙了，個人資料怎麼可以落入大陸手裡，大家可以不用擔心的是 iCloud 台灣區的資料確定不會搬到中國，但如果大家心裡還是覺得毛毛的，可以試試以下方法做確認，這個網頁可以確認你的 iCloud 帳號裡的資料，有沒有被五鬼搬運到中國機房裡，剛剛確認過我的 iCloud 帳號，確定還是安全的，大家趕快去確認看看吧！

iCloud 帳號檢查：https://www.icloud.com/optout/

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△ 進入網址後，看到最下方的「於 2018 年 2 月 28 日起停用 iCloud」點下去。
icloud 中國 資料庫 雲上貴州

△ 接著登入自己的 iCloud 帳號

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△ 看到這個畫面代表你的 iCloud 帳號安全，沒有被搬到大陸！

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iCloud - Apple (台灣)
iCloud 可安全地存放你的照片、影片、文件、app 與更多內容，並在你的所有裝置上保持最新狀態。不論身在何處，你隨時都可取用需要的內容。
iCloud - Sign in
Sign in to iCloud to access your photos, videos, documents, notes, contacts, and more. Use your Apple ID or create a new account to start using Apple services. i i Selainta ei tueta. Suosittelemme iCloudin käyttöön uusinta versiota Safarista, Firefoxista
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