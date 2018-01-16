從 2018 年 2 月 28 日開始，iCloud 中國機房即將開始營運，裡面的照片、音樂、影片全部都會由一家名為「雲上貴州」的公司管理，大家看到這裡應該覺得不妙了，個人資料怎麼可以落入大陸手裡，大家可以不用擔心的是 iCloud 台灣區的資料確定不會搬到中國，但如果大家心裡還是覺得毛毛的，可以試試以下方法做確認，這個網頁可以確認你的 iCloud 帳號裡的資料，有沒有被五鬼搬運到中國機房裡，剛剛確認過我的 iCloud 帳號，確定還是安全的，大家趕快去確認看看吧！
iCloud 帳號檢查：https://www.icloud.com/optout/
△ 進入網址後，看到最下方的「於 2018 年 2 月 28 日起停用 iCloud」點下去。
△ 接著登入自己的 iCloud 帳號
△ 看到這個畫面代表你的 iCloud 帳號安全，沒有被搬到大陸！
iCloud 帳號檢查：https://www.icloud.com/optout/
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