ASUS NovaGo 今天正式上市，主打的「三力」：行動連網力、超強續航力、絕佳生產力，完整說明了 ASUS NovaGo 的特色，與高通搭載了 Snapdragon 835 行動平台，內建高通 X16 LTE 數據晶片，最高 1Gbps 的連線速度，成就了行動連網力，比一般的寬平上網快 3～7 倍 ; 也因為 Snapdraon 835 行動平台的低功耗讓 ASUS Novago 有超強的續航力，最高 22 小時影片播放不中斷、超過一個月的待機時間，充電 15 分鐘就能用 5 個小時的怪力表現 ！
ASUS NovaGo 四大重點特色：
- 更彈性的連線能力，沒有 WiFi 也能隨時連網
- 一次充電很夠用整天
- 輕薄 360 度翻轉，多工筆記型電腦
- 快速喚醒，隨開即用
△ Nano SIM 卡插槽，提供 4G 上網，搭載中華電信提供 4CA （4 頻聚合）服務。
△ 觸控板右上方具有指紋辨識
△ 這是早鳥購機禮物，1024 階感壓層級的 ASUS Pen 主動式電容觸控筆。
△ ASUS NovaGo 搭載可 360° 翻轉的 13.3 吋 10 點觸控顯示螢幕，既是強大多工的筆記型電腦，也是實用與時尚兼具的平板電腦。
ASUS NovoGo 新聞稿內容
華碩首款專為行動連網量身定制的 Gagabit LTE 筆電 - 「ASUS NovaGo」繼本月 3 日於全台神腦數位門市、神腦線上開放預購，今日更宣布 ASUS NovaGo 在台正式上市，邀請合作夥伴一同見證 ASUS NovaGo 行動連網、超強續航的極致特色與不凡魅力！即日起，消費者除可於全台神腦數位門市、神腦線上參觀選購，亦可於中華電信門市申辦大 4G 智慧唱完方案指定資費，就有機會以最低 NT$0 元的超優惠價格，搶先將 ASUS NovaGo 筆電的帶回家！
ASUS NovaGo 提供新世代行動工作者強大「三力」
今日會中，華碩聯合科技行動通訊業務副總經理黃立中表示：「ASUS NovaGo 是一款針對食窗門在外、有大量聯網需求使用者所開發的筆記型電腦」，其完美結合華碩精湛的軟硬體設計實力，以及高通 SnapdragonTM 835 行動平台、中華電信高速 4G 網路與神腦國際通路支援，將提供行動商務人士不斷電、隨時連網的傑出體驗，並賦予其行動連網力、超強續航力、絕佳生產力等新世代行動工作者所需的強大『三力』！」
高通通訊科技有限公司台灣區總裁劉思泰亦表示：「很高興能與華碩共同合作開發極具革命性創新的『Windows on Snapdragon』筆電，ASUS NovaGo 搭載 Qualcomm Snapdragon 835 行動平台，兼具強大多工處理效能與低功耗，單次充電即可提供長達 22 小時的電池續航力，就算不帶電源線，也能盡情使用一整天 ; 此外，內建 Qualcomm Snapdragon X16 LTE 數據晶片的 ASUS NovaGo，還可成就超快下載速度，比平均寬平快上 3～7 倍 ; 再搭配 4 x 4 MIMO 天線設計，使用者不論身置何處都能隨時連網！」
神腦國際策略長邱致中也提及：「我們一直都在尋找更多能真正走進現實生活、帶動加值服務成長的理想產品，因此也持續像與華碩這樣的創新科技廠密切合作，導如 ASUS NovaGo 班符合消費者刑度生產力需求的 3C 精銳，打造無可挑惕的使用體驗，歡迎民眾於即日起踴躍前來神腦門市感受 ASUS NovaGo 的剽悍行動力！」
ASUS NovaGo 行動連網，超強續航
全新 ASUS NovaGo 採用 Qualcomm Snapgragon 835 行動平台，以及 Gigabit 等級的 Qualcomm Snapdragon X16 LTE 數據晶片，短短 10 秒鐘就能下載一部 2 小時長的精彩電影，同時還具備長達 22 小時的電池續航力，隨時開機就能隨時連網 ; 輕 1.39 kg、薄 1.49 cm 的 ASUS NovaGo，另搭載 360 度翻轉的 13.3 吋 10 點觸控顯示螢幕，既是強大多工的筆記型電腦，也是實用與時尚兼具的平板電腦，搭配 8.9mm 窄邊匡設計，可達 78% 的優異屏佔比，為使用者帶來寬廣開闊的無邊視野，無論工作、娛樂皆得心應手！建議售價：NT$ 25,900 ; 更多詳細產品規格，請參考：https://www.asus.com/tw/2-in-1-PCs/ASUS-NovaGo-TP370QL/
ASUS NovaGo 是與中華電信獨家合作資費，既起在全台中華電信門市與神腦數位門市、神腦線上開放銷售。ASUS NovaGo 可透過 Nano SIM 提供 4G 上網，就像手機一樣，只要裝上 SIM 卡，搭配中華電信於全台 368 鄉鎮市區的 4G 高速行動網路。此外，ASUS NovaGo 搭載中華電信提供國內唯一 4CA （4 頻聚合）服務，提供消費者更優質的聯網體驗。
為歡慶 ASUS NovaGo 在台上市，另推出早鳥優惠，即日起至 107 年 2 月 28 日活動期間購買 ASUS NovaGo 搭配中華電大 4G 智慧暢玩方案，即贈「設計師藍牙滑鼠」; 購買 ASUS NovaGo 單機，則送支援高達 1024 階感壓層級的「ASUS Pen 主動式電容觸控筆」; 且無論搭配指定資費或購買單機，均可以再以 NT$ 990 的優惠價格加價購買「Microsoft Office 365 個人版一年份（市價 NT$ 2,190 元）」，各項贈品數量有限，贈完為止，敬請消費者把握難得機會，欲購從速！欲了解更多活動詳情，請參考：https://online.senao.com.tw/
ASUS NovaGo 搭配中華電信指定資費方案，請參考附件資料，資費內容依中華電信公告為準。
△ ASUS NovaGo即日起正式於全台神腦數位門市、神腦線上搶先開放預購。
中華電信大 4G 智慧暢玩方案
ASUS NovaGO 獨家購機優惠
- 活動期間：107 / 01 / 02 ～107 / 04 / 01
- 申辦地點：中華電信各地營業窗口及特約服務中心
- 適用對象：新申租4G門號、攜碼移入4G成功、符合續約條件(或無租約)之中華電信3G / 4G客戶
- 優惠內容
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月繳金額
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199元
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299元
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499元
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699元
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899元
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999元
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1,199元
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1,499元
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1,799元
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2,499元
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月繳加$99
享電子書服務二擇一
(Hami書城月讀包或童書夢工廠)
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298元
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398元
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598元
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798元
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998元
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1,098元
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1,298元
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1,598元
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1,898元
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2,598元
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中華獨賣
ASUS NovaGO
優惠價
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20,000元
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18,500元
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16,500元
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14,500元
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12,500元
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11,500元
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9,500元
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6,500元
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3,500元
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0元
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歡慶上市獨家贈禮
1/16 – 2/28
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(1) 設計師藍牙滑鼠 (市價$1,090)
(2) Office 365個人版一年版獨享加購價$990 (市價$2,190)
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最短租期
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36個月
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優
惠
方
案
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國內行動
上網量優惠
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新辦客戶
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1.7GB
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3GB
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7GB
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前六個月上網吃到飽
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合約期間上網吃到飽不降速
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22GB
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33GB
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續約客戶
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前六個月
上網吃到飽
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合約期間上網吃到飽不降速
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22GB
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Wi-Fi
上網優惠
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新辦客戶
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全國超過5.5萬個CHT Wi-Fi熱點免費無限用
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續約客戶
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全國超過5.5萬個CHT Wi-Fi熱點免費無限用
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限時語音通話優惠
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促銷期間：網內、網外、市話均一價3元/分
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加購電子書購機折價優惠
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