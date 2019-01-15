你是否有曾經只是想要下載某個軟體、圖片，而需要註冊會員或輸入 Email 才能下載的經驗呢？有許多人不想透漏自己真實的 Email，因為可能這次下載完，之後又不會再來瀏覽，卻可能收到垃圾信件、廣告信件等，所以今天跟大家分享這款 Chrome 擴充程式「Reggy」，它會隨機產生一組註冊會員需要輸入的資料，包含：Email、姓名、密碼、地址、電話等，並支援一件填入功能，另外也支援一鍵收信功能，讓我們可以取得驗證碼來通過註冊，除了可以省下輸入資料的時間之外，也同時保護了自己的真實 Email！
Reggy：Chrome 擴充程式下載
△ 安裝完成後，一如往常會出現在Chrome 右上角的圖示中，要啟用時點一下 Reggy 小小的笑臉就可以囉！
△ 接著來隨機測試一下，就拿我最常用的限時免費軟體網站來當白老書好了，要下載軟體前，必須填超多資料，才能換得的免費軟體，這時點開右上角 Reggy 小小的笑臉圖示，它會跳出一個視窗顯示隨機產生的資料。如果要更換帳號名稱，可以點一下使用者名稱 ( Username ) 旁邊的灰色按鈕 Change identity 就可以啦！
△ 點一下最上方的藍色 Fill Form 按鈕後，果然該填的資料全部一鍵幫我填上去啦！如果 Email 已經被使用過，你可以更換使用者名稱，或是下拉選單選擇其它 Email！這時候最重要的步驟來啦，註冊會員常常要求新會員到 Email 點擊驗證連結或收取驗整馬，要怎麼收寄到 Email 的認證信？Reggy 不只是隨機產生 Email，還支援暫時信箱的收信功能，點擊信箱右邊的 Check Inbox 就可以收信啦！
△ 免登入、免輸入任何資訊，一個按鍵就可以查看剛剛對方寄來的資訊，所以不管是驗證碼、驗證連結，都是沒有問題，可以註冊成功的，這麼好用的擴充程式，一定要給它收下來，隨時都可以派上用場啊！
Reggy：Chrome 擴充程式下載