你有購買微軟 Office、系統的需求嗎？那你可要留意囉～微軟從 4/21 開始，將原有的 Office 365 升級並更名為 Microsoft 365，除了有大家常用的 Word、Excel、PowerPoint 之外，Office 365 還有 Outlook、Publisher（電腦）與 Access（電腦），也包含有雲端儲存空間 OneDrive，Microsoft 365 是將 Office 365 更升級了進行遠端工作的 Microsoft Teams 等等工具，總之目前 Microsoft 365 已經完全取代了 Office 365，當然也是有家用版本、個人版、商務版、APPs 商務版本的區別，去看了一下微軟官網 Microsoft 365 個人版最低價格要價 219 元（年繳平均每月價格），一年也要 2628 元，本篇將與大家實測以 600 多元的價格購入一年的方案，讓我們繼續看下去。

Microsoft 365 有多少種版本？

前往微軟官網後發現，對一般使用者來說，Microsoft 365 官網售價個人版每月要 219 元，其實家庭版感覺相對划算，可以用在五台電腦上，反而每個月只要 320 元，而且還可以擁有 6TB 的雲端儲存空間，以上都是要每個月付費或是年繳的方案。若是需求一次買斷的 Office 2019 卻要高達 4790 元。

商務版本部分有分為商務基本版、商務標準版、商務進階版與 Apps 商務版，仔細看一下上圖就可以知道每個版本的區別。當然大家要選擇符合自己需求的版本來購買，若對於遠端工作沒有需求的話，Apps 商務版是個簡單的好選擇，文章寫到這裡，肯定是有更划算的購買方法要告訴大家，那麼就不賣關子了，直接開門見山：

如何購買更划算的 Microsoft 365？

△ 這次是透過國外網站 MMORC 來購買，透過專屬代碼，能夠用 21.83 美元購入 ( 換算約 656 台幣 ) Microsoft Office 365（走這裡）。至於這個方案是目前微軟最新的 Microsoft 365 哪個版本？合法嗎？能夠正常啟用 Office 嗎？待會買完之後一次比較並實際測試給大家看，那我們就先來實際買一次吧。確認購買數量（QUANTITY）後，點擊 Add Cart 加入購物車。（Office 365 專業增強版現在是 Microsoft 365 Apps 企業版。全新名稱、同樣超值、相同價格。）

△ 按下 Place Order 進入結帳頁面。

△ 輸入優惠代碼 TWK35 並按下 Apply Coupon，原本的 33.59 就會便宜 11.76 元，結帳價最後變為 21.83 美元。（換算約 656 台幣）

△ 最後下方選擇付款方式，信用卡、VISA 金融卡付款點第二個選項就可以了。最後在下方輸入你的 Email 並點擊 Confirm And Place Order 確認付款。

△ 我用的是 PayPal 結帳，實際結帳價格是台幣 685 元。

結帳完成之後按下 Extract Your Key 就可以看到一組帳號密碼啦，這組帳號密碼記好，待會登入要用的。這樣就完成購買了，接下來讓我們進入下一個步驟。基本上購買 Microsoft 365 這種訂閱制的版本和買斷式的 Office 2019 是不同的，Office 2019 因為是買斷式的，所以購買式會給你一組序號來啟用；不過 Microsoft 365 並不是使用序號的方法，所以最後得到的是一組帳號密碼，等於說這組帳號原本不屬於你的，不過之後會給你使用一年，若你覺得這種方式不喜歡的話，或許買斷式 Office 2019 會是比較的選擇唷！

購買的帳號密碼能啟用 Office 嗎？

△ 用說的不準，我們來現場驗貨、馬上試試看，首先登入：Microsoft 官網，這邊用剛剛取得的 Email 登入。

△ 接著貼上剛剛買的密碼，按下登入。

△ 這邊要記得，把舊的密碼換成新的，輸入完成後按下登入。

△ 接著下一步繼續。

△ 接著驗證身分，輸入 Email 或手機都可以，這邊我選擇用 Email 驗證，輸入後到 Email 收取驗證碼。

△ 驗證的 Email 可以跟剛剛購買的那組不一樣沒關係，驗證完成之後按下完成。

△ 進到這個畫面後，點擊右上方的「安裝 Office」，選擇進階 Office 應用程式。

△ 接著打開下載好的安裝檔就可以進行安裝囉。

△ 安裝時就要稍微等待一下囉！

△ 安裝完畢之後，再輸入一次剛剛購買的那組帳密，這裡的密碼你剛剛已經換過了，記得輸入新的。

△ 看到這個畫面就代表啟用成功啦。

△ Apps 商務版包含有 Outlook、Word、Excel、PowerPoint、Access（PC Only）、Publisher（PC Only）、OneNote、Skype 七個願望一次滿足~

最後打開 Word 確認一下，確認是 Microsoft Office 365 專業增強版沒有錯！（Office 365 專業增強版現在是 Microsoft 365 Apps 企業版。全新名稱、同樣超值、相同價格。）

Office 365 跟升級的 Microsoft 365 有什麼不一樣

網頁版 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote 電腦版 Office 檔案儲存與共用 安全性與合規性 團隊合作與通訊 電子郵件和行事曆 電腦與行動裝置管理 適用於 PC 與 Mac 的電腦版 Office 應用程式 進階威脅防護 Microsoft 365 商務基本版 ✓ ✓ ✓ ✓ Microsoft 365 商務標準版 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Microsoft 365 商務進階版 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Microsoft 365 Apps 商務版 ✓ ✓ ✓ ✓（部分包含） ✓

此次從國外網站 MMOR 購買的產品內容包含有：

桌機版：Outlook、Word、Excel、PowerPoint、Access 與 Publisher

網頁版：Word、Excel 與 PowerPoint

OneNote：可使用傳統版 OneNote 功能，以及可啟用最多 5 個裝置、1TB OneDrive 儲存空間、無限個使用者等。

此次購買的方案基本上所包含的服務，幾乎等於 Microsoft 官網所提供的 Microsoft 365 Apps 商務版，也就是每個月要價新台幣 285 元，換算起來一年要 3420 元，剛剛我用台幣 600 多元就買到啦！

常見問題整理

Q：Office 365 買了可以用多久？

Ａ：根據 MMOR 官方說明，是一年份的訂閱，不過系統總是會在下一年自動免費續約。

Q：便宜序號運作原理？

Ａ：購買後會給你一組帳戶，基本上就是用這組帳戶到 Microsoft 官方下載 Office 軟體，而且可以用自己的 Email 作為驗證。

Q：可以得到微軟官方的支援與協助嗎？

Ａ：可以

Q：Mac 跟 Windows 都可以用嗎？

Ａ：可以

Ｑ：iPad、Android、iOS 也可以嗎？

Ａ：可以，下載相關 App 後用同一組帳密即可登入。

Q：我電腦已經有舊版的 Office 了，買新版的會有衝突嗎？

Ａ：建議下載新版前，先把舊版的移除。

Ｑ：Office 家用版 2019 跟 Office 365 有什麼不同？

Ａ：簡單說，Office 家用版 2019 是一次買斷，只能用於一個裝置，當有新版本推出時就必須花大錢再買一次。Office 365 則是訂閱制，可跨裝置使用，且像 App 一樣，一旦有最新版本推出就可獲得更新。

Ｑ：從國外購入的序號合法嗎？

Ａ：

為什麼只替大家實測呢？那推薦購買嗎？之前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。

MMORC 還有哪些優惠呢？

除了 Microsoft Office 365 以外，還提供了以下優惠，小編個人覺得 Windows 10 序號也相當划算，有需要的別猶豫啦~