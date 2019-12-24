LINE 聖誕節彩蛋

你最近用 LINE 有發現驚喜嗎？LINE 推出聖誕節特效，輸入特定關鍵字，就會出現「耶誕花圈熊大」聖誕節驚喜特效，目前僅限於 iOS 及電腦版 LINE，特效有效時間即日起至 12/26 日 10:00 止，大家加趕快打開自己的手機、電腦的 LINE，跟好朋友一起解鎖聖誕特效吧。

有哪些彩蛋關鍵字可以啟動特效？

LINE 聖誕節彩蛋

只要 iPhone 的 LINE 版本是 7.17.0 (含)以上，電腦版 5.19.0(含) 以上，並輸入耶誕快樂、 聖誕節、Xmas (大小寫不限）就會蹦出超可愛的耶誕花圈熊大！還有穿著耶誕老人裝的兔兔，如果沒有特效沒開啟，可以注意看版本，將 LINE 更新到最新版就可以看到囉。

聖誕節當日驚喜

在聖誕節當天，LINE 聊天室會下雪 (只有一天的時間)，將 LINE 背景設為黑色或藍色可以讓雪景效果更加明顯，下雪效果不需要透過關鍵字啟動，只要 LINE 版本沒有太低，時間到了就會自動下雪！下雪驚喜將出現在 LINE iOS、Android，與電腦版，如果特效沒有自動出現，可以試著關掉 LINE 應用程式重新啟動，或更新 LINE 版本。

限定日期： 台灣時間 2019/12/25(三) 10:00 – 2019/12/26 (四)10:00，共1天。
適用版本：LINE iOS 版本 7.16.0 (含)以上、LINE Android 版本 7.16.1(含)以上、LINE 電腦版 4.8.0 (含)以上

LINE 限時動態貼文串聖誕濾鏡

LINE 聖誕節特效

12 月 11 到 12 月 26 日， 打開 LINE 貼文串的限時動態，配上節日限定的聖誕濾鏡共 10 種濾鏡特效，可以和朋友自拍玩聖誕聖誕老人變裝照~

LINE 聖誕節下雪

跟著小編玩聖誕濾鏡：
Step1：進入LINE貼文串限時動態
Step2：點擊左下角微笑icon，選擇左邊數來第4個聖誕類別
Step3：選擇喜歡的濾鏡並擺出最搞怪表情（現在也能在照片中使用購買的貼圖摟！教學請看：http://lin.ee/gEo6klc/kurk）
Step4：成功上傳LINE限時動態

http://official-blog.line.me/tw/archives/81598790.html

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