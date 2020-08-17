當 Excel 表頭需要插入兩個項目時，要如何在表格中劃上斜線呢？這邊小編幫大家整理了 2 種方法，沒有哪一種比較好，只要你能記得住的就是好方法，若是你懶得學，也可以點擊文末的下載連結，直接將附有 Excel 表格斜線的範本下載回去，打開後將表格內容改為自己的文字即可，希望大家在這兩種方式中，挑一個帶回腦袋中，內化成自己的技能，以後就可以很自然的使用出來囉！你也可以參考：Excel 數字金額如何轉國字？一個函數就搞定

方法一：設定表格格式

第一種是我個人比較喜歡的方式，若是有妹子同事在旁邊，用這招會比較帥氣，不過太少用的話會難免會忘記。點擊一下要加入斜線的表格，接著點擊字型中的下拉箭頭，找到「外框」後，下面就有個「斜線」的圖示啦，選擇後按下確定即可。

不過可不是這樣就結束了，雙擊表格就可以輸入文字，但輸入完之後要怎麼讓文字上下就定位呢？

這時我們要做一下格式設定，首先選取表格，之後按下上方的「自動換行」，並且選擇「靠左對齊」。最後在文字前面打上數個空白鍵，直到文字乖乖就定位就完成囉！

方法二：土法煉鋼

第二個方法是直接在表格中插入斜線，點擊圖例＞圖案＞線條。

在表格中直接手繪就可以啦，由於是手繪的關係，可能會沒有很準確，大家可以放大檢視比例、慢慢畫會比較精準一些～

插入文字的話也與第一種方式有差異，這邊要用插入文字方塊的方式來加入文字。

文字外框預設會有顏色，可以在「圖形格式」的地方，將圖案外框、圖案填滿調整為無外框、無填滿。

這樣同樣也可以完成表格加入斜線的效果，兩種方法都可以，小編個人比較推薦第一種，不過若你斜線兩側的文字較多，選擇第二種也是不錯的選擇。下面是已經插好斜線表格的 Excel 範本，大家可以直接下載下來修改文字就能夠變成自己的表格囉。

Excel 表格斜線範本： Excel 表格斜線範例.xlsx（GOOGLE下載）

