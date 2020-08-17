excel斜線文字

當 Excel 表頭需要插入兩個項目時，要如何在表格中劃上斜線呢？這邊小編幫大家整理了 2 種方法，沒有哪一種比較好，只要你能記得住的就是好方法，若是你懶得學，也可以點擊文末的下載連結，直接將附有 Excel 表格斜線的範本下載回去，打開後將表格內容改為自己的文字即可，希望大家在這兩種方式中，挑一個帶回腦袋中，內化成自己的技能，以後就可以很自然的使用出來囉！你也可以參考：Excel 數字金額如何轉國字？一個函數就搞定

方法一：設定表格格式

Excel 表格斜線

第一種是我個人比較喜歡的方式，若是有妹子同事在旁邊，用這招會比較帥氣，不過太少用的話會難免會忘記。點擊一下要加入斜線的表格，接著點擊字型中的下拉箭頭，找到「外框」後，下面就有個「斜線」的圖示啦，選擇後按下確定即可。

Excel 表格斜線

不過可不是這樣就結束了，雙擊表格就可以輸入文字，但輸入完之後要怎麼讓文字上下就定位呢？

表格斜線打字

這時我們要做一下格式設定，首先選取表格，之後按下上方的「自動換行」，並且選擇「靠左對齊」。最後在文字前面打上數個空白鍵，直到文字乖乖就定位就完成囉！

方法二：土法煉鋼

表格斜線打字

第二個方法是直接在表格中插入斜線，點擊圖例＞圖案＞線條。

excel表格切一半

在表格中直接手繪就可以啦，由於是手繪的關係，可能會沒有很準確，大家可以放大檢視比例、慢慢畫會比較精準一些～

excel斜線文字

插入文字的話也與第一種方式有差異，這邊要用插入文字方塊的方式來加入文字。

表格斜線打字

文字外框預設會有顏色，可以在「圖形格式」的地方，將圖案外框、圖案填滿調整為無外框、無填滿。

excel格子中間畫線

這樣同樣也可以完成表格加入斜線的效果，兩種方法都可以，小編個人比較推薦第一種，不過若你斜線兩側的文字較多，選擇第二種也是不錯的選擇。下面是已經插好斜線表格的 Excel 範本，大家可以直接下載下來修改文字就能夠變成自己的表格囉。

Excel 表格斜線範本： Excel 表格斜線範例.xlsx（GOOGLE下載）

Excel 表格斜線如何加入？2 種加入表格斜線的方法整理 相關文章

訪客留言

Excel 表格斜線如何加入？2 種加入表格斜線的方法整理 參考資料

文書處理
班族必備的能力，如果你不會打字，小心未來求職處處碰壁哦！本節將介紹 ... 新注音輸入法與傳統注音輸入法皆內建於Windows作業系統中，不需另外下載與. 安裝。 ... 標點及特殊符號直接輸入：大新倉頡輸入法可直接輸入鍵盤上已有的符號，或 ... 開啟Word預先設計好的範本，再根據實際的需求進行調整，三是開啟先前編輯過的檔.
Excel 製表小訣竅：格式化條件設定，讓重點一目了然 | T客邦 - Techbang
利用 Excel 製作資料表格時，經常會隨著時間及樣本數變多，而讓表格愈來愈龐大，甚至會因為累積的資料量太大，而無法快速及準確地找到關鍵內容。這邊就要教你如何使用 Excel 的格式化條件設定，來找出重要數據資料。
Excel 基礎應用教學 Part I，快速學會六招常用實用功能，讓工作更加上手 - 就是教不落
Excel 不論是對於學生或上班族來說一直都是很重要的一個文書工具，因為可以做到的功能非常的多，從基本的表格、製作圖表一直到進階的巨集功能等，都相當的實用，阿湯也應觀眾要求，就來慢慢的也增加一些 Excel
免費Excel範本下載！財務報表、選單、各種表格、公式範例…上百種模板。 | Techmarks劃重點
來自Vertex42網站所提供的免費Excel範本下載：甘特圖、日曆月曆模板、年度財務報表、支票簿、收支表、發票、時間、庫存、人力管理、課程表、成績單、個人理財、現金流量…多達上百個模板。 找到合適的範本，點「Downlaod」下載按鈕。 可能會出現問卷調查的視窗，直 ...
【影音】excel 2003表格斜線 &gt; (傑克老師)-如何在word2003 表格中畫斜線並且完美的加入文字？
Excel2003中給表格畫斜線表頭. 2018-03-19 由 俺們家的熊 發表于職場. 在Excel中制表經常會給Excel表格加斜線，這斜線是如何加上去呢？下面我就手把手教大家&amp;nbsp;... 常常製表的朋都應該知道，在Excel中製表經常會給Excel表格加斜線，這斜線是如何加上去 ...
全文版 - 首頁— l10n.tw
若是從LibreOffice. 或OpenOffice 官方直接安裝來的版本，一般會安裝到/opt 目錄 ... 到頭來，你其實會發現比起自己設計，下載範本再做調整不見得. 會省下多少時間。
〔google表格斜線〕相關標籤文章 第1頁 | Po3C
google表格斜線〕相關標籤文章第1頁：Google 文件畫複雜表格教學（一）：表格並排、特殊格式實作,當然， Word 裡有更強大的表格工具，例如「手繪表格」 ... 不～是Google Excel 試算表才支援！ ... 承接上一篇「Word 表格如何加入斜線？ ... 該如何解除設定直接解鎖 ... 2020 DoYourData Uninstaller Pro 免安裝版下載，軟體徹底移除工具&nbsp;...
沒用過Excel？專為零基礎準備的簡單教學！ | 經理人
前兩篇 Excel 教學大受好評，但也有讀者反應，有沒有更簡單，寫給零程度的基礎入門篇呢？有的，這次我們從零開始。首先，點開你從沒用過的 Excel，看到那張綠表格了嗎？橫
如何在Excel中畫斜線_必達學習
在製作報表的時候大家都有個很好的習慣，就是給表格首部處製作斜線表頭，這樣就可以清晰得看到各路表格中的含義。下面就來講講，在Excel2007中如何畫單斜線、雙斜線以及多斜線技巧！ 如何在Excel中畫單斜線 1首先，將首部單元格長和寬調整大一點（如下圖） ...
Word表格加入斜線與文字 | 綠色工廠
Word 表格如何加入斜線？以及如何加入對角線兩邊的文字呢？，Word 表格加入斜線,Word 表格加入對角線,Word 表格斜線文字,Word 表格斜線打字,在 Word 製作表格，左上角第一格通常會做為欄及列的說明，在 Office 2010 版本之前原本可以使用「插入多對角線 ... ...