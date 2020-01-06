Word 表格自動調整，幫你解決表格跑掉的問題

你對於 word 真的熟悉嗎？今天要來跟大家分享 Word 表格「自動調整」這個功能，在建立表格的時候，常常會因為內容，讓表格的格式及欄框的有所變動，如果表格的文字一多，手動調整就會變得相當麻煩，因此今天要來跟大家分享 Word 自動調整表格的功能，希望能夠幫助大家快速把表格快速調到位，跟著小編一起來看看如何做到吧！更多 Word 表格教學，你可以參考：Word 大量文字轉成表格，製作員工部門通訊錄免煩惱

Word 表格

△ 首先打開 Word 並建立好表格之後，可以看到預設的格式，如同上圖所示，如果表格的內容擠壓到表格欄寬，可能會影響到表格變動，因此這邊就來跟大家分享 3 個自動調整 Word 表格功能，效果分別會如何呈現。

Word 表格自動調整

△ 要如何開啟表格自動調整？首先先點選表格並找到頂端的「版面配置」，然後可以看到「自動調整」這一個項目，自動調整分別有 3 種模式，第一種是自動調整成內容大小，第二為自動調整成視窗大小，第三為固定欄寬，這三種功能各自會有什麼樣的效果？下面一一幫大家做說明：

Word 表格

△ 第一種是「自動調整成內容大小」，這比較好理解，表格會將大小及欄框自動調整為符合內容寬度的大小，也就是說如果你的內容比較少的話，表格就會跟著一起縮小；反之如果你的內容比較多，表格就會跟著內容一起長大。

Word教學

△ 第二種「自動調整成視窗大小」，這個很好理解就是你的 Word 版面寬度有多寬，表格就會自動調整成一樣的寬度，所以這邊基本上就與表格內文字長度沒有關係，而是直接依照版面的大小及寬度來調整表格。

Word表格跑掉

△ 再來最後一種是「固定欄寬」，這是什麼意思呢？

Word表格對齊

△ 當我們表格裡面的文字長度比較長時，會看到像上面的圖片一樣，表格會跟著一起拉寬，但如果你不想要讓表格跟著文字一起變寬的話，這時候就可以點擊自動調整裡面的「固定欄寬」。

Word表格調整

△ 這時候不管表格內的文字有多長，都不會影響到表格的寬度，而且是整個表格全部自動調整，完全不必手動喔！

以上三種自動調整表格的方法你學起來了嗎？分別是「自動調整內容大小」、「自動調整視窗大小」及「固定欄寬」三種，這三種調整表格的方式，實際使用上會依據你的需求而有所不同，大家可以下載下面的 Word 範例表格來自己實際動手做做看，下次要使用時就能夠比較熟悉囉！

範例參考：
Word 表格欄寬自動調整範例.docx（GOOGLE下載）
Word 表格欄寬自動調整範例.docx（1DRV下載）
Word 表格欄寬自動調整範例.docx（MEDIAFIRE下載）
Word 表格欄寬自動調整範例.docx（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：14 KB

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