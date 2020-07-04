臨時有檔案要轉檔的時候，光是找軟體就找半天？那建議今天將小編分享這款工具好好的存到我的最愛中，ZAMZAR 是一款萬用線上轉檔工具，支援超過 1200 種格式，我個人認為根本是格式工廠線上版，終點是過程中完全免登入、免註冊、免費使用，轉檔速度相當快，如果你只是偶爾會有轉檔需求，不需要在電腦中多安裝一個 App 的話，那我個人非常推薦這款 ZAMZAR 萬用線上轉檔工具唷，不過使用起來也有一些限制，請繼續看下去。你可以參考：FormatFactory 格式工廠免安裝版 - 影音轉檔無障礙的優質軟體

進入 ZAMZAR 官網就可以看到檔案上傳綠色按鈕，將要轉檔的文件丟上去即可。

接著 ZAMZAR 會根據你上傳的文件格式，在 Convert to 下拉選單中，出現可轉檔的格式供大家選擇。

根據 ZAMZAR 官方資料，目前支援超過 1200 種格式，其中比較常用的包含：



PDF to Word

PDF to Excel

FLAC to MP3

DOC to PDF

EPUB to PDF

MP4 to MP3

PDF to DOC

WAV to MP3

MKV to MP4

DJVU to PDF

JPG to Word

XPS to PDF

FLV to MP3

MOV to MP4

Excel to PDF

PNG to PDF

PDF to JPG

DOCX to PDF

EPUB to MOBI

MP3 to WAV

MP4 to GIF

PPT to PDF

Excel to PDF

PNG to JPG

PDF to DWG

PDF to DOCX

JPG to GIF

JPG to PNG

FLV to MP4

Word to PDF

不管是 PDF 和 Office 文書格式互轉，還是影片轉檔、音樂轉檔、電子書轉檔通通沒有問題，不過免費帳戶的限制是每天只能轉換 2 個檔案，因此 ZAMZAR 會比較適合偶爾有零星檔案想轉檔的朋友，若你有大量檔案要轉檔，可以參考文章首段所推薦的格式工廠。

ZAMZAR 萬用線上轉檔服務：https://www.zamzar.com/