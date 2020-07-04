ZAMZAR

臨時有檔案要轉檔的時候，光是找軟體就找半天？那建議今天將小編分享這款工具好好的存到我的最愛中，ZAMZAR 是一款萬用線上轉檔工具，支援超過 1200 種格式，我個人認為根本是格式工廠線上版，終點是過程中完全免登入、免註冊、免費使用，轉檔速度相當快，如果你只是偶爾會有轉檔需求，不需要在電腦中多安裝一個 App 的話，那我個人非常推薦這款 ZAMZAR 萬用線上轉檔工具唷，不過使用起來也有一些限制，請繼續看下去。你可以參考：FormatFactory 格式工廠免安裝版 - 影音轉檔無障礙的優質軟體

ZAMZAR

進入 ZAMZAR 官網就可以看到檔案上傳綠色按鈕，將要轉檔的文件丟上去即可。

ZAMZAR

接著 ZAMZAR 會根據你上傳的文件格式，在 Convert to 下拉選單中，出現可轉檔的格式供大家選擇。

萬用線上轉檔

萬用轉檔工具

ZAMZAR

根據 ZAMZAR 官方資料，目前支援超過 1200 種格式，其中比較常用的包含：

  • PDF to Word
  • PDF to Excel
  • FLAC to MP3
  • DOC to PDF
  • EPUB to PDF
  • MP4 to MP3
  • PDF to DOC
  • WAV to MP3
  • MKV to MP4
  • DJVU to PDF
  • JPG to Word
  • XPS to PDF
  • FLV to MP3
  • MOV to MP4
  • Excel to PDF
  • PNG to PDF
  • PDF to JPG
  • DOCX to PDF
  • EPUB to MOBI
  • MP3 to WAV
  • MP4 to GIF
  • PPT to PDF
  • Excel to PDF
  • PNG to JPG
  • PDF to DWG
  • PDF to DOCX
  • JPG to GIF
  • JPG to PNG
  • FLV to MP4
  • Word to PDF

影片轉檔軟體推薦

不管是 PDF 和 Office 文書格式互轉，還是影片轉檔、音樂轉檔、電子書轉檔通通沒有問題，不過免費帳戶的限制是每天只能轉換 2 個檔案，因此 ZAMZAR 會比較適合偶爾有零星檔案想轉檔的朋友，若你有大量檔案要轉檔，可以參考文章首段所推薦的格式工廠。

ZAMZAR 萬用線上轉檔服務：https://www.zamzar.com/

ZAMZAR 萬用線上轉檔工具，影片 / 圖片 / 電子書 / 音樂，支援超過 1200 種檔案格式 相關文章

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Zamzar - Free online file conversion
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Zamzar - Wikipedia
Zamzar is an online file converter, created by brothers Mike and Chris Whyley in England in 2006. It allows users to convert files without downloading a software&nbsp;...
Zamzar - Convert Files - Google Chrome
File conversion, covering 1100+ formats, including documents, images, video, audio, eBook, CAD, and compression.
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