臨時有檔案要轉檔的時候，光是找軟體就找半天？那建議今天將小編分享這款工具好好的存到我的最愛中，ZAMZAR 是一款萬用線上轉檔工具，支援超過 1200 種格式，我個人認為根本是格式工廠線上版，終點是過程中完全免登入、免註冊、免費使用，轉檔速度相當快，如果你只是偶爾會有轉檔需求，不需要在電腦中多安裝一個 App 的話，那我個人非常推薦這款 ZAMZAR 萬用線上轉檔工具唷，不過使用起來也有一些限制，請繼續看下去。你可以參考：FormatFactory 格式工廠免安裝版 - 影音轉檔無障礙的優質軟體
進入 ZAMZAR 官網就可以看到檔案上傳綠色按鈕，將要轉檔的文件丟上去即可。
接著 ZAMZAR 會根據你上傳的文件格式，在 Convert to 下拉選單中，出現可轉檔的格式供大家選擇。
根據 ZAMZAR 官方資料，目前支援超過 1200 種格式，其中比較常用的包含：
- PDF to Word
- PDF to Excel
- FLAC to MP3
- DOC to PDF
- EPUB to PDF
- MP4 to MP3
- PDF to DOC
- WAV to MP3
- MKV to MP4
- DJVU to PDF
- JPG to Word
- XPS to PDF
- FLV to MP3
- MOV to MP4
- Excel to PDF
- PNG to PDF
- PDF to JPG
- DOCX to PDF
- EPUB to MOBI
- MP3 to WAV
- MP4 to GIF
- PPT to PDF
- Excel to PDF
- PNG to JPG
- PDF to DWG
- PDF to DOCX
- JPG to GIF
- JPG to PNG
- FLV to MP4
- Word to PDF
不管是 PDF 和 Office 文書格式互轉，還是影片轉檔、音樂轉檔、電子書轉檔通通沒有問題，不過免費帳戶的限制是每天只能轉換 2 個檔案，因此 ZAMZAR 會比較適合偶爾有零星檔案想轉檔的朋友，若你有大量檔案要轉檔，可以參考文章首段所推薦的格式工廠。
ZAMZAR 萬用線上轉檔服務：https://www.zamzar.com/