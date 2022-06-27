Capture to a Gif lt 超方便的 GIF 螢幕錄製工具，不僅免費還可螢幕截圖！

有可以直接將網路上的影片錄製轉成 GIF 動圖的好工具嗎？那麼這款 Capture to a Gif 線上 GIF 螢幕錄製工具你一定會喜歡！Capture to a Gif 是一款免費 Chrome 擴充功能，安裝好之後，便可點選 Capture to a Gif 工具圖示來選取你要錄製的網頁範圍，錄製時間該工具沒有任何限制，錄製完成後還能設置 FPS、畫質、寬度與高度，甚至還有支援螢幕截圖功能可使用喔！更多不錯的 GIF 螢幕錄製工具，可以參考這篇：Gif123 小巧快速的 GIF 螢幕錄製工具！

Capture to a Gif 使用教學

Capture to a Gif lt 超方便的 GIF 螢幕錄製工具，不僅免費還可螢幕截圖！

首先請開啟 Chrome 瀏覽器，把 Capture to a Gif 加到 Chrome 瀏覽器中。

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接著當你要進行螢幕錄製時，便可點選工具列上的「Capture to a Gif」圖示，這時你就會看到網頁顯示「Move the mouse and Click or Drag to select area」的字樣。

Capture to a Gif lt 超方便的 GIF 螢幕錄製工具，不僅免費還可螢幕截圖！

接下來你就可以透過滑鼠自由，在螢幕上選取你要錄製的網頁範圍，接著點選「錄製」按鈕或按下鍵盤「Enter」鍵就能開始錄製。

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錄製時間該工具沒有任何限制，錄製好之後便會跳出影片預覽頁面，你可以調整 FPS、畫質、寬度與高度，按下「GENERATE」就會更改完成，確定影片沒問題後，便可點擊「SAVE」取得該影片的 GIF 圖檔。

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Capture to a Gif 工具除了可以錄製外，還有支援螢幕截圖功能，點選「照相機」圖示就可選取你要截圖的範圍。

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截圖完畢，一樣會顯示圖片預覽頁面，點選「SAVE」便可將圖片儲存到電腦中囉！對於想找個方便的 GIF 錄製工具的朋友，趕緊點擊下方連結，將 Capture to a Gif 外掛安裝起來使用吧！

Capture to a Gif：Chrome 載點

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