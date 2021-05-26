OpenMoji 免費商用 Emojis 網站，共有 3678 圖示並支援 SVG、PNG 格式！

若你的工作是做社群小編的朋友，是否常常覺得社群平台上的 Emoji 圖示選擇不夠多呢？那麼不妨到 OpenMoji 免費商用 Emojis 網站中挑選一下吧！OpenMoji 是一個擁有 3678 圖示的免費開源網站，共有 12 個主題分類讓你做選擇，且網站中所有的 Emoji 圖示都有支援 SVG、PNG 格式下載，無論你是要運用在 FB、IG、Twitter 以及其他社群平台上都沒問題，所以各位社群小編們，趕緊收下 OpenMoji 網站吧！更多好看的 Emoji 圖示，可參考這篇：Get Emoji 表情符號快取工具！

OpenMoji 網站介紹

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進到 OpenMoji 網站後，就能在首頁最上方輸入關鍵字（英文），來查詢你要的 Emoji 圖示。

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當然你也可以點上最上方的「Library」，來查看完整的 Emoji 圖示清單，共有 12 個主題分類讓你做挑選。

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接著找到你要個 Emoji 圖示後，下方有無上色與有上色兩種圖示讓你選，選好之後，便可選擇 SVG 或 PNG 格式下載到電腦中做使用囉！對於有在做社群小編的朋友們，OpenMoji 網站可說是你不可或缺的工具，趕緊收藏起來吧！

OpenMoji：https://www.openmoji.org/

以已是小編覺得 5 個不錯Emoji 主題，分享給大家參考：

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△ 食物和飲料：https://www.openmoji.org/library/#group=food-drink

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△ 旅遊和場所：https://www.openmoji.org/library/#group=travel-places

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△ 活動：https://www.openmoji.org/library/#group=activities

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△ 日常物品：https://www.openmoji.org/library/#group=objects

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△ 符號：https://www.openmoji.org/library/#group=symbols

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