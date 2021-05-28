I Love Adaptive 線上檢視 3C 裝置螢幕尺寸網，讓你比對不同螢幕尺寸出來的效果！

當你在製作網頁時，是否需要一個能在各種 3C 螢幕上查看網頁呈現效果的工具呢？那麼這款 I Love Adaptive 線上檢視 3C 螢幕尺寸網會是一個不錯的選擇！I Love Adaptive 是一個專門讓人檢視網頁在 3C 螢幕尺寸上呈現的免費工具，包括有各種智慧手機、平板電腦、電腦等型號，若網站沒有你要的機型，也能手動輸入該機型的螢幕尺寸來檢視，另外也能同時比較兩個不同的網頁，有需要的朋友趕緊去試試吧！想知道各大社群平台尺寸的話，可參考這篇：Landscape 線上圖片裁切工具

I Love Adaptive 使用說明

I Love Adaptive 線上檢視 3C 裝置螢幕尺寸網，讓你比對不同螢幕尺寸出來的效果！

進到 I Love Adaptive 網站後，就直接在上方欄位上貼上你要檢視的網址，接著按下右側的「綠色 Enter」按鈕。

I Love Adaptive 線上檢視 3C 裝置螢幕尺寸網，讓你比對不同螢幕尺寸出來的效果！

接著下方就會出現預設好的 iPhone 手機螢幕網頁呈現效果，可讓你滾動頁面操作、點擊網頁內容，想跟換其他 3C 裝置的話，可在左側「DEVICES」的地方切換到平板、電腦螢幕，也可以下方的「SYSTEMS」中切換成 Andoird 的手機，若網站沒有你要的機型，你也可以在上方多個手機型號中，點選「Custom size」手動輸入該機型的尺寸。

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若你想查看手機螢幕橫放或其它效果的話，可以在左側的「SETTING」中點選「ROTATE（旋轉）」、「iOS PANEL（iOS面板）」、「CUSTOM HEIGHT（自訂高度）」、「DISABLE SCROLLING（禁止滾動）」來設定。

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若你需要比較兩個或多個不同的網頁呈現效果的話，可以點擊最上方的「COMPARE URLS」來進行檢視，是不是很方便呢！對於有在製作網頁的朋友們，想查看自己設計的網頁在各 3C 螢幕尺寸中所呈現效果的話，趕緊點擊下方的 I Love Adaptive 網站連結，進行查看吧！

I Love Adaptive：http://iloveadaptive.com/url/

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