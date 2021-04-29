Apple Watch 解鎖 iPhone

iOS 14.5 該更新嗎？有什麼新功能呢？iOS 14.5 於 4/27 推出正式版更新囉，其中大家覺得最實用的「戴口罩也能解鎖 Face ID」功能是大家覺得最實用的，不過你必須得入手 Apple Watch 才能搭配使用，所以難道沒有 Apple Watch 就不值得更新最新的 iOS 14.5 了吧？以下小編整理 4 大功能給 iPhone 使用者自己參考囉。
 
1. 透過 Apple Watch 解鎖 iPhone

Apple Watch 解鎖 iPhone

如何設定「透過 Apple Watch 解鎖」的功能？

戴口罩解鎖 Face ID

在 iPhone 上開啟「設定」App，點一下「Face ID 與密碼」，然後輸入密碼，向下捲動至「透過 Apple Watch 解鎖」，然後在 Watch 名稱旁開啟此功能。如果 Watch 未啟用「手腕偵測」功能，系統會要求將其開啟。

PS 僅支援 Apple Watch Series 3 （含）後續機型解鎖 iPhone X （含）後續機型。

2. 尋找 App 新增 AirTag 追蹤功能

AirTag追蹤

在 iPhone 上前往主畫面，將 AirTag 拿近 iPhone，點一下「連線」。從列表中選擇名稱，或選擇「自訂名稱」來輸入名稱以及選取表情符號，然後點一下「繼續」將物品與 Apple ID 註冊，然後點一下「完成」。

也可以從從「尋找」App 註冊 AirTag，點一下「物品」，捲動至「物品」列表底部，點一下「加入新的物品」，然後點一下「加入 AirTag」。

在「尋找」App 中，點一下「物品」，然後捲動至「物品」列表的底部，點一下「辨識找到的物品」，即可檢視未知物品的詳細資訊。

3. App 追蹤控制權

App 必須先取得同意，才能追蹤我們在 App 外和網站上的活動，所收集的資訊大多用於與資料代理商、廣告商分享，讓廣告根據使用者輪廓更加精準的投放，而不是亂槍打鳥看到不相關的或自己根本沒興趣的廣告。

App追蹤控制權

如果看到追蹤活動的要求，您可以點一下「允許」或「要求 App 不要追蹤」，無論是否允許 App 追蹤活動，都依然可以使用 App 的全部功能。

4. 5G 雙卡雙待

目前只有 iPhone 12 機型支援雙 SIM 卡，iOS 14.5 更新後就能夠支援 5G 雙卡雙待囉。

其它更新項目

表情符號

  • 在所有情侶親吻的表情符號和戀愛中情侶的表情符號選項中支援各別人物的不同膚色
  • 新增臉部表情符號、愛心表情符號、蓄鬍的女性表情符號

Siri

  • 在您佩戴 AirPods 或相容 Beats 耳機時透過 Siri 播報來電，包含來電者名稱，而且您可以藉由免持方式接聽
  • 「群組 FaceTime」通話支援要求 Siri 與聯絡人或「訊息」中的群組名稱進行 FaceTime
  • 可要求 Siri 撥打緊急聯絡人的電話

Apple Music

  • 使用「訊息」、Facebook 和「Instagram 限時動態」分享您喜愛的歌詞，而且訂閱者可以在「訊息」中播放片段而無須離開對話
  • 城市排行榜展示全世界超過 100 個城市的熱門音樂

Podcast

  • 重新設計的 Podcast 的「節目頁面」讓開始聆聽更輕鬆
  • 儲存並下載單集、自動將其加入「資料庫」的選項可供快速取用
  • 下載的動作和通知設定可依照個別節目自訂
  • 「搜尋」中的「排行榜」和熱門類別可協助您探索新的節目

地圖

  • 除了開車之外，騎乘自行車或步行時可要求 Siri 或點一下螢幕底部的路線卡，然後點一下「分享抵達時間」來分享估計抵達時間（ETA）

提醒事項

  • 可按「標題」、「重要性」、「到期日」或「製作日期」排序提醒事項
  • 提供列印提醒事項列表的選項

翻譯

  • 可長按播放按鈕來調整翻譯的播放速度

遊戲

  • 支援 Xbox Series X|S 無線控制器或 Sony PS5 DualSense™ 無線控制器

CarPlay

  • 搭配 CarPlay 中新的 Siri 或鍵盤控制項目開車時，可輕鬆在「地圖」中分享估計抵達時間

修正問題

  • 討論串底部的訊息在某些情況下可能會被鍵盤隱藏
  • 已刪除的訊息仍可能在 Spotlight 搜尋中顯示
  • 部分討論串中的訊息可能持續無法傳送文字
  • 「郵件」不會載入部分使用者的新電子郵件直到重新啟動裝置
  • 通話封鎖與識別部分可能無法在「電話」設定中顯示
  • 「iCloud 標籤頁」可能無法在 Safari 中顯示
  • 可能無法關閉「iCloud 鑰匙圈」
  • 透過 Siri 製作的提醒事項可能在無意中設為清晨時刻
  • 電池健康度回報系統會重新校正 iPhone 11 機型上的最大電池容量和高峰期效能容量以解決部分使用者不準確的電池健康度估計
  • 針對在 iPhone 12 機型的黑色背景上降低亮度水平時，減少可能出現的暗輝光進行最佳化
  • AirPods 的「自動切換」將音訊路徑送回不正確的裝置
  • 可能遺漏或重複 AirPods 的「自動切換」通知

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