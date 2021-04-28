LINE Bank

台灣第二家純網銀 LINE Bank 開放申請囉，你線上開戶了嗎？純網銀是什麼呢？簡單來說所有「傳統銀行」承辦的業務它都能辦，差別就在於「純網銀」沒有實體銀行，透過手機即可線上開戶、借貸、轉帳等...，再加上 LINE 本身的優勢，有許多創新的功能，比如說好友間轉帳，LINE Bank 不須像傳統轉帳輸入又臭又長的銀行帳號即可轉帳，或是好友出遊可以透過 LINE Bank 一鍵分帳等便利的功能。雖然沒有實體銀行，因此受政府監管的程序不比傳統銀行差，反而要更加嚴格，趕快跟著小編來嚐鮮，教你一步一步申請人生第一張「純網銀」金融卡吧。


LINE Pay Money 跟 LINE Bank 有什麼不同？

LINE Bank

我想這是大家第一個會有的疑問吧？LINE Pay Money 是行動支付的一種，只用於支付、收款，並無其它銀行的功能，像是用提款卡領台幣出來、借貸、存款利息等，而 LINE Bank 可以做到前述提到的所有傳統銀行有的功能，廣泛的來說 LINE Bank 比起 LINE Pay Money 能應用的層面更廣。

那要如何申請呢？首先打開你的 LINE，找到下方的「錢包」，找到裡面的「LINE Bank」選項，點選後按下「許可」。

LINE Bank 開戶

line bank開戶

準備好「身份證」及「健保卡」，點選「立即開戶」，然後同意右方所有的條款，並填達年齡、國外居民身份。未滿 20 歲及在台灣以外的國家有稅務身份無法申請。

步驟一：驗證手機號碼

LINE Bank

輸入自己的手機號碼即可進行簡訊驗證，然後輸入你的登入代號、密碼。

步驟二：驗證身份

LINE Bank

這個步驟需拿出準備好的身份證與健保卡，進行拍攝上傳。

步驟三：填寫身份資訊

line bank ptt

然後輸入身份證上的資訊、健保卡的資訊，像是地址、戶籍、職業、年收入等資料。

步驟四 & 五：其它銀行帳戶驗證、選擇金融卡樣式

LINE Bank

最後輸入你的其它銀行作為驗證，並且選擇你喜愛的實體 VISA 金融卡樣式，建議大家將「LINE Pay 快速綁定」開啟，等待實體卡片寄來前，就可以用 LINE Pay 進行消費。

完成開戶申請

LINE Bank 教學

最後等待審核通過就完成囉，小編自己實測，我大約是中午 12 點的時候申請開戶的，大約晚上 7 點時收到審核通過訊息，整個過程不到 1 天就完成 LINE BANK 開戶，真的非常方便！完全不需出門全部在手機上就能完成。

line bank富邦 LINE BANK 裡面有「夢想帳戶」、「轉帳分帳」等功能。

LINE Bank

最後幫大家整理一些比較常用的 LINE BANK 優惠及重點：

  • 優惠期間每月享 60 次跨行轉帳免手續費
  • 支援跨行 LINE 好友轉帳
  • 支援「無卡提款」
  • ATM 提款每筆 5 元
  • 支援啟用「海外提款」
  • 支援最多 50 位「好友分帳」功能

https://www.linebank.com.tw/

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