Apple Card 申請只要 5 個步驟，8 月份美國發行，台灣再等等

2019-08-14 08:16:01 9M87

Apple Card 申請

蘋果所發表的 Apple Card 信用卡，蘋果執行長 Tim Cook 確認將會在 8 月份正式推出，全新的 Apple Card 官網也上架了，在蘋果信用卡官網中可以看到，只要 5 個步驟就可以完成申請，蘋果在 7 月份在台灣提出商標商請，審查期間至少要經過 5 個月，所以台灣的用戶只能在等等啦，不過有幸去到人，可以先了解一下申請步驟。

根據蘋果 Apple Card 官網中表示，目前僅在美國地區作測試，並且要符合以下幾個條件：

  • 年滿 18 歲的美國公民或具有居留權
  • 更新至最新版本的 iOS
  • 可以用 Apple Pay 的 iPhone

Apple Card 台灣申請

△ 首先打開你的「錢包」App，目前只有少數人收到邀約封測，可惜僅在美國地區做封測，不信的話可以打開你的錢包 App 確認自己沒有收到邀請 XD

Apple Card 申請

△ 接著點擊右上方的＋號來新增信用卡。

Apple Card台灣申請

△ 如果你有收到邀請，這時會看到 Apple Card 選項，點擊下去來新。

Apple Card 如何申請

△ 步驟四輸入你的個人基本資料。

蘋果信用卡

△ 最後按下同意條款就完成申請啦！

Apple Card 台灣

完成申請後，會直接在 Apple Pay 裡面出現一張虛擬卡片，當然實體卡片也會隨後寄到你輸入的地址，Apple Card 有 1~3% 的現金回饋，在每一筆交易完成之後，即時入帳到你的 Apple Cash 裡面，可直接使用 Apple Cash 裡面的回饋金來進行付款，沒有任何手續費、其它隱形費用，希望台灣可以趕快發行，可以好好期待一下啦！

https://wallet.apple.com/apply/other/

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