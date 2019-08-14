電腦上網遇到 QRcode 只能拿出手機嗎？今天來跟大家分享這款 Chrome 擴充程式「Right-Click QRcode Reader」，未來看到 QRcode 不用再覺得麻煩囉！安裝之後直接按下滑鼠右鍵，就可以讀取 QRcode 內容啦！比起拿出手機還要快速，真的超級方便，認真覺得這個功能該列為瀏覽器基本功能才對 XD

△ 進入 Chrome 擴充程式商店 ( 文末有連結 ) ，將 Right-Click QRcode Reader 加到 Chrome 瀏覽器中。

△ 接著將讀取權限授權給 Right-Click QRcode Reader，按下「新增擴充功能」來繼續。按下之後就新增完成啦，大家可以注意一下 Chrome 瀏覽器右上方，會有個 QRcode 的圖示，就代表安裝完畢囉。

△ 使用方式超直覺，看到 QRcode 之後，按下滑鼠右鍵，點擊「Read QR Code」就可以啦！

△ 成功讀取之後，就會出現 QR Code 裡面的網址囉，雖然說 QR Code 給手機掃描進入網站較便利，但有時候用電腦看到 QR Code 想直接瀏覽時，以後就不必再拿出手機掃描囉，安裝 Right-Click QRcode Reader 後，按下右鍵就能一鍵辨識。

傳送門：Right-Click QRcode Reader（Chrome 下載）