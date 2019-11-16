WiFi QRCode 產生器

店家老闆看過來，要給客人連 Wi-Fi 不用在給名稱、密碼了，只需要用今天的方法，製作出專屬的 QRCode，印出來貼在桌面上，客人只要用手機掃描 QRCode，就能夠自動連上 Wi-Fi，對老闆、對客人都方便，如果你有小老闆朋友，趕快把今天的方法分享給他們吧，或者家裡常有朋友來，印一張 QRCode 貼在牆壁上，讓朋友體驗一下這個超方便的 Wi-Fi 連線方式吧！

QiFi

△ 首先，進入 QiFi 首頁，看到英文不要急~不要慌，因為只有兩個欄位要填，第一個就是你家 Wi-Fi 名稱，第二個就是 Wi-Fi 密碼。比較需要注意的地方是 Wi-Fi 名稱，一定要一模一樣，不然製作出來的 QRCode 會無法連線、連線失敗喔！

QRCode 產生器

△ Wi-Fi 名稱、密碼都輸入完畢且正確後，按下下面的 Generate! 產生，QRCode 就會被製造出來啦！點擊 Export! 來下載或 print! 列印就可以啦。

WiFi QRCode 產生器

△ 馬上拿手機來掃描實測一下是否成功，iPhone 的朋友，直接開啟內建的相機對準 QRCode 上方就會跳出 Wi-Fi 連線的提示，Android 的朋友若相機沒有內建的話，可以找專用的 App。

WiFi 掃描連線

△ 點擊一下上方跳出的連線提示之後，再按下「加入」就可以啦！如果你在填寫 Wi-Fi 名稱、密碼時沒有填錯，現在手機就會連線成功囉！趕快分享給你開民宿、咖啡廳、飯店、飲料店、餐廳的朋友，這個快速又簡單的方法吧。

QiFi 產生器：https://qifi.org/

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