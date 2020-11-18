教你如何在 iPhone 中，下載免費 App 時的密碼與驗證程序！

每當你要在 App Store 下載免費 App 時，是否對每下載一次就要進行 Touch ID 與 Face ID 的驗證感到厭煩了呢？今天就是要教大家如何在 iPhone 中關閉這個令人感到麻煩的驗證程序，有時候我們在 App Store 中，看到喜歡的免費 App 就會瘋狂下載，每一個都給他試過玩過一遍之後，把好用的留下來，其餘的都移除掉，不過每次在  App Store 下載免費 App 時都要進行麻煩的驗證程序，真的令人感到厭煩，若你希望下載免費 App 時可直接跳過密碼與驗證的步驟，就讓我們往下看文章教學吧！想知道更多 iPhone 小技巧可以參考這篇：教你如何將手機 App 上鎖，避免他人偷看！

教你如何在 iPhone 中，下載免費 App 時的密碼與驗證程序！

一般在 App Store 正常下載免費 App 的時候，會像上圖這樣，需要先輸入密碼或透過 Face ID、Touch ID 來驗證。

教你如何在 iPhone 中，下載免費 App 時的密碼與驗證程序！

若你不想每次下載免費 App 時都要進行驗證程序的話，我們可以到 iPhone 設定中，找到「Face ID 與密碼」，接著把「iTunes 與 App Store」的選項關閉。

教你如何在 iPhone 中，下載免費 App 時的密碼與驗證程序！

關閉後，回到設定主頁，點選你的「Apple ID」，點開「媒體與購買項目」。

教你如何在 iPhone 中，下載免費 App 時的密碼與驗證程序！

接著點選左上角的「個人檔案圖示」。

教你如何在 iPhone 中，下載免費 App 時的密碼與驗證程序！

接著點選「密碼設定」，將「要求密碼」選項關閉。

教你如何在 iPhone 中，下載免費 App 時的密碼與驗證程序！

都設定好之後，當你下載免費 App 時就會像上圖這樣，不用再透過輸入密碼與驗證的程序來下載，直接點擊「安裝」即可下載。

教你如何在 iPhone 中，下載免費 App 時的密碼與驗證程序！

不過這招對必須付費的 App 是無效的，你還是必須得乖乖驗證，這樣也必免你手殘誤觸造成付款，不然到時要辦理退費是很麻煩的事情喔！若你是你喜歡在 App Store 快速下載免費 App 的朋友，那麼趕緊用以上教學方式將這些麻煩步驟關閉吧！

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