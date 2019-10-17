Google 密碼安全檢查，查看你的密碼是否已外洩

你的密碼已經被外洩了，你卻還不知道嗎？Google 提供密碼安全檢查服務，從 30 個資料外洩事件檢查清單中，自動比對你的密碼與帳號是否在名單中，從此得知密碼的安全性，檢查後可以得知：已外洩的密碼、重複使用的密碼及低安全性密碼，其中最嚴重的是密碼已外洩，最好趕快更改密碼，趕快來看看如何進行密碼安全檢查。

Google 密碼安全檢查

△ 首先進入 Google 密碼安全檢查頁面，文章最後方會提供連結，點擊下去之後，按下「檢查密碼」。在開始檢查密碼之前，因為關係到機密，為了確認是本人操作，會需要再輸入一次密碼登入 Google 帳號已確保安全。

Google 密碼安全檢查

△ 登入之後，小編馬上就看到自己的密碼安全狀況有多糟糕！竟然有 19 個密碼遭到外洩，再來重複的密碼，代表同一組密碼用在不同的服務，我想這是很多人都會有的情況，除非你有使用密碼管理工具，不然每個服務都用不同密碼，這排列組合真的不是腦袋記的住的！

Google 密碼安全檢查

△ 最迫切需要改善的就是密碼外洩，點旁邊的「變更密碼」就會跳轉到該服務的網址，登入更改即可。

Google 外洩清單來源包括以下 30 個：

000webhost
17 Media
1.4B collection
7k7k
Adobe
Anti-public
Badoo
Bitly
Collection 1-5
Dropbox
Exploit.in
iMesh
Imgur
Last.fm
Lifeboat
LinkedIn
Mate1
Neopets
NetEase
Nexus Mods
Pemiblanc
R2Game
Rambler
天涯
Tumblr
VK
VN
Yandex
優酷
Zoosk

Google 密碼安全檢查

△ 若你忘記原本設定什麼密碼，可以點擊變更密碼旁邊的三個點，按下查看密碼就可以囉。總而言之，趕快來看看自己的密碼是否還安全，若已遭到外洩，請務必馬上更新密碼。若你需要密碼管理工具，可以參考：Forghetti 免費密碼管理器，電腦手機全平台通用！

Google 密碼安全檢查：https://passwords.google.com/checkup/start

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