手機突然間忘記放哪的時候，有沒有更方便地找手機方式呢？小編今天要跟大家分享我平常主要使用的 HUAWEI 手機，除了叫朋友打給你、用 Google 尋找手機功能外，還有更方便的方式，就是透過「語音控制」來尋找，有點類似 iPhone 的 Siri 功能，不過預設是關閉的，趕快跟著小編來看看如何開啟這個隱藏版的功能吧！如果你不是 HUAWEI 手機的用戶，可以試試 Clap To Find My Phone 拍手就可以找到手機，健忘男和健忘女的解藥！

△ 首先開啟手機「設定」，在上方搜尋處輸入「語音控制」。然後點擊下方搜尋結果的「語音控制」設定。

△ 將第一個選項「語音辨識」打開（預設是關閉的），打開語音辨識之後，就會開始進行「語音訓練」啦，對著手機連續講三次「Ok Emy」讓手機熟悉你的聲音。

△ 接著找到「喚醒詞」這邊，可以將預設的喚醒詞「Ok Emy」改掉，改成任何你自己習慣的名字。

△ 不過國際版的 HUAWEI 手機，只能改成英文。如果你買的是陸版的，就可以自訂為「中文」名字。而英文名字還必須避免使用日常的用語，還必須要 4~6 個字元。

設定完成之後，找不到手機時，只要呼叫你設定好的喚醒詞，加上 Where Are You 手機就會發出鈴聲＋閃光燈來提醒你把手機遺忘在哪邊啦～小編時測之後覺得，喚醒的精準度來說還不錯，基本上來說不要離太遠，手機都聽得到，唯一的缺點就是國際版的手機，只能用英文，如果未來可以使用中文的話，我想會更加理想！