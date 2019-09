手機突然間忘記放哪的時候,有沒有更方便地找手機方式呢?小編今天要跟大家分享我平常主要使用的 HUAWEI 手機,除了叫朋友打給你、用 Google 尋找手機功能外,還有更方便的方式,就是透過「語音控制」來尋找,有點類似 iPhone 的 Siri 功能,不過預設是關閉的,趕快跟著小編來看看如何開啟這個隱藏版的功能吧!如果你不是 HUAWEI 手機的用戶,可以試試 Clap To Find My Phone 拍手就可以找到手機,健忘男和健忘女的解藥!

△ 首先開啟手機「設定」,在上方搜尋處輸入「語音控制」。然後點擊下方搜尋結果的「語音控制」設定。

△ 將第一個選項「語音辨識」打開(預設是關閉的),打開語音辨識之後,就會開始進行「語音訓練」啦,對著手機連續講三次「Ok Emy」讓手機熟悉你的聲音。

△ 接著找到「喚醒詞」這邊,可以將預設的喚醒詞「Ok Emy」改掉,改成任何你自己習慣的名字。

△ 不過國際版的 HUAWEI 手機,只能改成英文。如果你買的是陸版的,就可以自訂為「中文」名字。而英文名字還必須避免使用日常的用語,還必須要 4~6 個字元。

設定完成之後,找不到手機時,只要呼叫你設定好的喚醒詞,加上 Where Are You 手機就會發出鈴聲+閃光燈來提醒你把手機遺忘在哪邊啦~小編時測之後覺得,喚醒的精準度來說還不錯,基本上來說不要離太遠,手機都聽得到,唯一的缺點就是國際版的手機,只能用英文,如果未來可以使用中文的話,我想會更加理想!