App Store 禮品卡怎麼買 ? 怎麼使用？誰適合使用點數卡呢？

App Store 點數卡 與 App Store 禮品卡終於在台灣正式開賣啦 ! 不用綁定信用卡，只要購買 App Store 卡，將卡片內的金額存入你的 Apple ID，過去想要在 App Store 、iTunes Store 平台買 App 、遊戲、音樂、電影時，只能透過信用卡/簽帳卡或電信門號付款，現在全台 7-ELEVEN 和全家便利商店都能買到，方便又貼心，至於怎麼購買和儲值呢？今天這篇會告訴大家。

App Store 點數卡和禮品卡分別有什麼區別？能夠買什麼東西？

App Store 禮品卡怎麼買 ? 怎麼使用？誰適合使用點數卡呢？

App Store 禮品卡和點數卡其實蠻像的，如同到超商購買 LINE 指定卡或遊戲點數，買到後就能夠直接儲值到帳號內，App Store 點數就如同遊戲貨幣，能夠在 App Store、iTunes Store 或 Apple Books 上消費購買 App、遊戲、音樂、電影、電視節目、書籍和 iCloud。

App Store 點數卡與 Apple Store 禮品卡不同的地方，Apple Store 禮品卡是用來購買實體商品，Apple Store 點數卡則是用來購買 App Store、iTune Store 上的數位商品，至於蘋果為什麼會推出 App Store 禮品卡，主要原因是用來送禮的，也能提供給沒有信用卡或無法電信門號扣款的用戶使用，甚至國外朋友想透過台灣 App Store 儲值點數也可透過這種方式，直接購買 App Store 禮品卡也能將現金直接存入至 Apple ID 帳號內。

App Store 禮品卡金額有多少？

App Store 卡分為實體卡和序號 ( 金額比較少 ) 兩種方式販售，台灣從 2020 年7月2日由 7-11 超商（ibon機台）開始推出，其餘超商後續應會陸續上架，現在可以到 7-11 超商就可以購買。

App Store 禮品卡（實體卡）
  • NT$500元
  • NT$1000元
  • NT$2000元
  • NT$300-6000元
App Store 點數卡（ibon機台購買序號）
  • NT$50
  • NT$300
  • NT$500
  • NT$3000
  • NT$50-6000

在台灣如何購買 App Store 禮品卡 ？

App Store 禮品卡怎麼買 ? 怎麼使用？誰適合使用點數卡呢？

現在想要在台灣購買實體 App Store 禮品卡，直接到 7-11 超商就能購買了，卡片位置通常都會放在 LINE 點數卡或是跟各種遊戲點數卡一起 ( 每家店擺放位置不同 )，禮品卡片比較適合用來送禮，金額最低 500元，也有1000元、2000元、6000元 的面額 App Store 卡可選擇。禮品卡背後會有一個可刮條碼地方，裡面的序號就是這張禮品卡所標示的金額，拿去給店員結帳後，就能夠刮開條碼或是當成禮物了！

如何在 7-11 購買虛擬 App Store 點數卡 ( 序號 ) ？

如果只想購像是50元、300元之類，就不需要買到 App Store 禮品卡 ( 實體卡 ) ，可以到 ibon 機台購買 App Store 點數卡 ( 序號 )，進到 7-11 走向 ibon 就會有貼心的 App Store 卡操作流程喔!

App Store 禮品卡怎麼買 ? 怎麼使用？誰適合使用點數卡呢？

首先要點選左上角的App Store，然後同意下一步。

App Store 禮品卡怎麼買 ? 怎麼使用？誰適合使用點數卡呢？

然後就可以選擇要購買的品項，金額從 50 元到最多 6000 元都有，再來點選下一步。

App Store 禮品卡怎麼買 ? 怎麼使用？誰適合使用點數卡呢？

確認你買的 App Store 卡的金額，再點選確認。

App Store 禮品卡怎麼買 ? 怎麼使用？誰適合使用點數卡呢？

ibon就會印出一張白色繳費單，你就可以拿到櫃檯去付款囉 ! 付款完成後，也就會拿到一張 App Store 卡的序號，只要看 " 密碼 " 那行就好了。

如何兌換 App Store 點數卡與 App Store 禮品卡 ?

App Store 禮品卡怎麼買 ? 怎麼使用？誰適合使用點數卡呢？

如何將 App Store 點數卡或是禮品卡的點數存入 Apple Store 內？現在只要打開 iPhone 的 App Store ，在 Today 頁面直接滑到底，點擊 " 兌換 " 按鈕，有個兩個選擇使用 " 相機 " 或 " 您也可以用手動輸入代碼 " 來輸入 App Store 禮品卡密碼，輸入完畢後點擊 " 兌換 " 就 OK 了。

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