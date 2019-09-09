BDN 4.0.0 百度網盤載片神器，加速下載免花錢

2019-09-09 08:16:46 哇哇

BND怎麼用

有許多人載片時，會找到「百度網盤」的載點，可惜的是百度網盤免費會原有「限速」的限制，可能下載每秒連 100KB 都不到，因此今天就要來跟大家分享百度網盤載片神器「BND」，可以免費突破百度的速度限制，讓你原本要用超過 3 小時，現在只要 10 分鐘就能下載完，如果你常常走跳各大載片論壇，絕對不能錯過這個百度網盤載片神器，趕快收下它準沒錯～你也可以參考：Pandownload 突破百度網盤下載限制，不需要 VPN 就可以下載檔案

BND怎麼用

△ 下載 BND 之後 ( 文末有載點 )，打開會看到一個要輸入 BDUSS 碼的欄位，如果你第一次下載百度網盤的東西，可能會對這個代碼有點陌生，不過沒關係，下面會有完整取得此代碼的教學，請繼續跟著小編一步一步做~

百度網盤下載加速

△ 首先，你需要一個百度帳號，如果不會申請的話，可以參考這篇：( 最新 ) 2019 百度帳號申請，實測可用台灣門號，接著把你找到的百度網盤載點，加到你自己的百度網盤中。如果發現你找到的載點發生找不到頁面的情形，請使用：TouchVPN 免費翻牆工具，手機電腦不限系統全平台支援！

接著進入自己的百度網盤中，確認影片已新增到自己的百度網盤中，這時使用 Chrome 按下 F12 開發人員選項，找到「Application」>「Cookies」>「BDUSS」，後面那一大串就是 BDUSS 代碼，雙擊把它複製起來。

BND怎麼用

△ 貼到 BDN 下載神器中，按下「登錄」。

百度網盤ptt

△ 然後選擇儲存位置，按下確定就可以囉。

BND怎麼用

△ 在步驟二的地方，選擇你要下載的影片，然後按下 3. 開始下載。

BDUSS 如何獲取

△ 這時影片就會開始下載啦！神奇的是，速度真的是飛快，速度基本上會依據你家的網速有所不同，但絕對比起百度網盤直接下載還快，不信嗎？小編開了下圖給大家參考參考：

百度網盤下載器

△ 要下載百度網盤的東西，一定要下載「百度網盤」App，而且下載時速度都被限制在 100KB/s 左右，要加速就得付錢升級會員。不過現在只要下載 BDN，就可以突破速度限制，下載影片不用再花大把時間啦！社會在走，載片神器要有，大家趕快把 BDN 收藏起來吧！

https://github.com/b3log/baidu-netdisk-downloaderx/

Windows 免安裝版：
BND1 v4.0.0 windows.zip（GOOGLE下載）
BND1 v4.0.0 windows.zip（1DRV下載）
BND1 v4.0.0 windows.zip（MEDIAFIRE下載）
BND1 v4.0.0 windows.zip（RAPIDGATOR下載）
BND1 v4.0.0 windows.zip（本站下載）
檔案大小：5.62 MB

Mac 版本：
BND1 v4.0.0 mac.zip（GOOGLE下載）
BND1 v4.0.0 mac.zip（1DRV下載）
BND1 v4.0.0 mac.zip（MEDIAFIRE下載）
BND1 v4.0.0 mac.zip（RAPIDGATOR下載）
BND1 v4.0.0 mac.zip（本站下載）
檔案大小：3.14 MB

Linux 版本：
BND1 v4.0.0 linux.zip（GOOGLE下載）
BND1 v4.0.0 linux.zip（1DRV下載）
BND1 v4.0.0 linux.zip（MEDIAFIRE下載）
BND1 v4.0.0 linux.zip（RAPIDGATOR下載）
BND1 v4.0.0 linux.zip（本站下載）
檔案大小：2.92 MB

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