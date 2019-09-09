有許多人載片時，會找到「百度網盤」的載點，可惜的是百度網盤免費會原有「限速」的限制，可能下載每秒連 100KB 都不到，因此今天就要來跟大家分享百度網盤載片神器「BND」，可以免費突破百度的速度限制，讓你原本要用超過 3 小時，現在只要 10 分鐘就能下載完，如果你常常走跳各大載片論壇，絕對不能錯過這個百度網盤載片神器，趕快收下它準沒錯～你也可以參考：Pandownload 突破百度網盤下載限制，不需要 VPN 就可以下載檔案

△ 下載 BND 之後 ( 文末有載點 )，打開會看到一個要輸入 BDUSS 碼的欄位，如果你第一次下載百度網盤的東西，可能會對這個代碼有點陌生，不過沒關係，下面會有完整取得此代碼的教學，請繼續跟著小編一步一步做~

△ 首先，你需要一個百度帳號，如果不會申請的話，可以參考這篇：( 最新 ) 2019 百度帳號申請，實測可用台灣門號，接著把你找到的百度網盤載點，加到你自己的百度網盤中。如果發現你找到的載點發生找不到頁面的情形，請使用：TouchVPN 免費翻牆工具，手機電腦不限系統全平台支援！

接著進入自己的百度網盤中，確認影片已新增到自己的百度網盤中，這時使用 Chrome 按下 F12 開發人員選項，找到「Application」>「Cookies」>「BDUSS」，後面那一大串就是 BDUSS 代碼，雙擊把它複製起來。

△ 貼到 BDN 下載神器中，按下「登錄」。

△ 然後選擇儲存位置，按下確定就可以囉。

△ 在步驟二的地方，選擇你要下載的影片，然後按下 3. 開始下載。

△ 這時影片就會開始下載啦！神奇的是，速度真的是飛快，速度基本上會依據你家的網速有所不同，但絕對比起百度網盤直接下載還快，不信嗎？小編開了下圖給大家參考參考：

△ 要下載百度網盤的東西，一定要下載「百度網盤」App，而且下載時速度都被限制在 100KB/s 左右，要加速就得付錢升級會員。不過現在只要下載 BDN，就可以突破速度限制，下載影片不用再花大把時間啦！社會在走，載片神器要有，大家趕快把 BDN 收藏起來吧！

https://github.com/b3log/baidu-netdisk-downloaderx/

Windows 免安裝版：

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Mac 版本：

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檔案大小：3.14 MB

Linux 版本：

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