最近台灣因疫情關係，除了與朋友線上見面外，你有多久沒與好朋友一起拍照了呢？剛好小編有找到可讓你任選 3 種漫畫拍照風格的 Unite 免費線上好友合照工具！在 Unite 網站中，我們可以先製作自己的頭像，接著再將你的頭像連結分享給你的好友，好讓大家透過該連結製作自己的頭像，並將頭像加入到你的圖片中，最後在由你就將合照下載下來分享給你的朋友，有興趣的朋友可以來玩玩看喔！想知道其他好玩的大頭照工具嗎？可參考這篇：Voilà AI Artist 相片編輯器！

Unite 網站使用說明

想與朋友一起線上拍照的話，請先到 Unite 首頁中，點選「UPLOAD A PHOTO TO START」。

接著會有迪士尼、美式漫畫以及加入漫畫身體 3 種拍照風格讓你選，選好後便可按下「NEXT」從電腦中選取要製作的照片。

接下來我們需要等待網站轉換照片的時間。

好了之後，網站會提供你 6 張大頭照讓你選，挑選一張自己最滿意的，若這 6 張你都不滿的畫意，你可以點選右上角的「TRY ANOTHER PHOTO」挑一張新照片重作。

若你是選擇有身體的拍照風格，你可以在選擇喜歡的大頭照後，再選擇你要身體組合，選好後覺得沒問題，便可按下「SELECT」。

接下來你就能看到自己的頭像在右側，接著我們點擊「INVITE PEOPLE」。

接著網站會要你輸入你的 Email ，並按下「GET INVITATION LINK」後，你會再你信箱收到 Unite 寄的郵件，內容包含專你的頭像專屬連結以及管理連結。

取得專屬連結後，你便可以將該連結貼給要一起合照的朋使用。

朋友要如何將自起的照片加入你的大頭照？

當你點開連結後，直接點選「UPLOAD YOUR PHOTO」，上傳一張你的照片便可開始製作（作法跟上面一樣）。

製作完成後，點選「NEXT」即可。

接著該連結的管理者便可點開管理連結，點選「MANAGE THIS GROUP SELFIE」。

只有管理者有權限刪除大家的頭像，但好像刪誰都不對呢 XD！若看到你朋友的大頭照加入後，你就可以點擊右上角的「下載」圖示，將你們的合照下載傳給你的朋友作紀念囉！對於因疫情不能與好友一起拍照的朋友，快透過 Unite 免費線上好友合照工具進行合照吧！

Unite：https://unite.com/