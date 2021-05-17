Google文件編輯紀錄

同學一起趕報告、同事一起生專案...等情形，免不了會用到 Google 文件線上作業，但是要如何確實的知道，哪一段文字是誰增加的、誰修改了什麼呢？為了避免混亂的情形，小編整理了 3 種方法，能夠確實追蹤 Google 文件中，到底是哪位神隊友編輯了什麼文字，又或者誰都沒有貢獻，做等報告自動完成呢？趕快將下面這 3 種方法學起來，誰增修了什麼都能一清二楚，趕快跟著小編來看看吧。


1. 查看版本記錄

Google文件編輯紀錄

首先是透過「版本記錄」來查詢。Google 文件是線上即時儲存的，所有更改過的紀錄都可以到「版本記錄」查詢，而且是免費帳戶就可以使用的，也就是我們不須要購買任何商務版 Google 付費工具就能查看。路徑是點選左上方的「檔案」>「版本記錄」。

google試算表追蹤修訂

開啟「版本記錄」之後，就可以在右邊的視窗中，看到不同時間點間不同的使用者存取情形，每個使用者也都會用顏色區分開來。

2. 連結分享權限：加註者

Google 文件 註解 消失

要有效追蹤內容修訂，分享連結給朋友時，請記得將權限改為「加註者」。這樣一來，朋友點擊連結進來，就只能加註內容，而不能修改、移除內容。

google雲端誰看過

這個情況比較適合你是這份文件的擁有者或者你是組長，用於接受對方的修改建議非常適合，因為你可以在內文不被修改的行況下看到修改建議，若覺得修改建議不錯的話，直接按下旁邊的「打勾」按鈕就可以一鍵修改。

3. 建議編輯

Google文件編輯紀錄

另外想要留下編輯記錄，也可以在「共用」的下方，有個「編輯圖示」，將「直接編輯文件」改為「建議」就可以囉！

透過這 3 種方法，就可以確認團隊線上協做時，大家的編輯紀錄都是有跡可尋的，如此一來能夠大大省下團隊溝通時間，一眼就清楚哪邊是誰負責修改、編輯的，下次開啟 Google 文件時，別忘了這 3 種方法喔。

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