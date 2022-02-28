Cut YouTube

下載 YouTube 影片片段怎麼做？一般的下載器只有純下載功能，最近小編發現 Cut YouTube 線上 YouTube 下載工具，好處就是它可以裁切掉我們不需要的片段，去頭去尾之後，下載下來的影片就直接是我們需要的內容，這款工具可以下載 YouTube 影片為 MP3、MP4，如果不需要裁切，你可以把它當作一般的 YouTube 下載器來使用，非常推薦大家可以收下來當作備用！如果這款工具失效了，oDownloader 線上裁切 YouTube 影片是一款可以替代的實用工具。

Cut YouTube

進入 Cut YouTube 首頁後，直接貼上你要下載的 YouTube 影片網址按下 Start 即可。

YouTube 剪影片下載

然後拖動滑桿，把不要的片段剪掉，YouTube 影片下載格式則有：

    • MP3
    • AAC
    • Ogg
    • M4A
    • Opus
    • WAV
    • 144p
    • 108060

youtube 影片剪輯

裁切影片時下方也有影片預覽播放功能，能夠協助我們剪切到最正確的影片時間點。

Cut YouTube

送出後 Cut YouTube 會進行處理，處理完畢後點擊下方連結進入下載頁面。

YouTube 剪影片

最後按下 DownloadFile 就可以下載 YouTube 影片啦！連結小編放在下方，各位朋友先收藏起來，以後要用直接打開就不用再找啦。

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訪客留言

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透過這款下載工具，要收藏 YouTube 指定片段真的變簡單很多，直接線上就能完成剪輯，省下超多時間，而且不只是影片，音樂也可以，如果你要下載的音樂是 YouTube 影片中其中一段（現在 YouTube 有很多組合多首音樂的影片），就選擇 MP3 之類的音樂格式，然後指定那首歌開始與結束時間。
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2020/6/14 · Audio Cutter Online 線上 MP3 鈴聲剪輯工具，支援讀取 YouTube 音樂影片與各大網站 電腦王阿達 發布於 2020年06月14日14:58 • Rocky 絕大多數的人一定都想把手機鈴聲設成自己喜歡音樂，雖然 App Store 與 Google Play 有一些免費鈴聲 App，但不一定能找到你想要的，因此自己來會比較容易。
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↑如果是單純MP3的話，速度挺快的。 而其實除了將網址貼上網頁來轉換的下載方法外，這個網站還有一個非常特殊的下載方法，就是你只需要將任何網址的「YouTube」修改成「yout」，他就會自動進入到YouT的下載編輯頁面，之後的操作方式就與先前提到的一樣，這可以說是一個非常方便的好方法。
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2020/8/27 · Beecut是一款非常適合YouTube新手使用的影片剪輯程式，Youtuber常用的功能如影片剪切、 合併影片 、 影片加字幕 、影片加貼紙、添加轉場、 添加背景音樂 、配音、螢幕錄影等功能都齊全，而且介面比較直觀易懂，無需額外學習就能上手。 裡面還有一個很好用的功能——文字轉語音，當你添加了字幕後，可以直接轉換為AI配音，聲音自然好聽，不用再另外找配音軟體啦！ Final Cut Pro 蘋果電腦強烈推薦的一款影片剪輯軟體！ 剪輯4K大檔影片都毫無壓力，而且可以玩出很多花樣
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STEP 4 若需要裁切一下影片，將完整影片稍微剪輯、只保留需要的部分，可以使用另一項「Free YouTube Video Cutter」功能，一樣是將 YouTube 影片網址貼上就會有選擇格式、解析度（或是音質）選項出現，不同的是影片下方有個可拖曳的裁切工具，就能選擇要保留的影片段落。