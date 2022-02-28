下載 YouTube 影片片段怎麼做？一般的下載器只有純下載功能，最近小編發現 Cut YouTube 線上 YouTube 下載工具，好處就是它可以裁切掉我們不需要的片段，去頭去尾之後，下載下來的影片就直接是我們需要的內容，這款工具可以下載 YouTube 影片為 MP3、MP4，如果不需要裁切，你可以把它當作一般的 YouTube 下載器來使用，非常推薦大家可以收下來當作備用！如果這款工具失效了，oDownloader 線上裁切 YouTube 影片是一款可以替代的實用工具。

進入 Cut YouTube 首頁後，直接貼上你要下載的 YouTube 影片網址按下 Start 即可。

然後拖動滑桿，把不要的片段剪掉，YouTube 影片下載格式則有：



MP3



AAC



Ogg



M4A



Opus



WAV



144p



108060

裁切影片時下方也有影片預覽播放功能，能夠協助我們剪切到最正確的影片時間點。

送出後 Cut YouTube 會進行處理，處理完畢後點擊下方連結進入下載頁面。

最後按下 DownloadFile 就可以下載 YouTube 影片啦！連結小編放在下方，各位朋友先收藏起來，以後要用直接打開就不用再找啦。

傳送門：Cut YouTube