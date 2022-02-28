下載 YouTube 影片片段怎麼做？一般的下載器只有純下載功能，最近小編發現 Cut YouTube 線上 YouTube 下載工具，好處就是它可以裁切掉我們不需要的片段，去頭去尾之後，下載下來的影片就直接是我們需要的內容，這款工具可以下載 YouTube 影片為 MP3、MP4，如果不需要裁切，你可以把它當作一般的 YouTube 下載器來使用，非常推薦大家可以收下來當作備用！如果這款工具失效了，oDownloader 線上裁切 YouTube 影片是一款可以替代的實用工具。
進入 Cut YouTube 首頁後，直接貼上你要下載的 YouTube 影片網址按下 Start 即可。
然後拖動滑桿，把不要的片段剪掉，YouTube 影片下載格式則有：
- MP3
- AAC
- Ogg
- M4A
- Opus
- WAV
- 144p
- 108060
裁切影片時下方也有影片預覽播放功能，能夠協助我們剪切到最正確的影片時間點。
送出後 Cut YouTube 會進行處理，處理完畢後點擊下方連結進入下載頁面。
最後按下 DownloadFile 就可以下載 YouTube 影片啦！連結小編放在下方，各位朋友先收藏起來，以後要用直接打開就不用再找啦。
傳送門：Cut YouTube