工作上常需要將圖片壓縮，但卻找不到好工具嗎？那麼這款超方便的 Compress Jpeg 線上圖片壓縮工具你一定會喜歡！Compress Jpeg 是一款免費線上工具，操作相當簡單，只要將圖片拖曳到網站中就會開始自動壓縮，網站最多可以一次處理 20 張圖片，並支援 JPG、JPEG、PNG、GIF 及 PDF 四種圖檔格式，另外網站還能調整單張相片壓縮品質，讓你比較壓縮前後差異喔！更多不錯免費圖片壓縮工具，請參考這篇：PPDuck 圖片壓縮工具！（Windows、Mac）



Compress Jpeg 網站使用說明

進到 Compress Jpeg 網站後你會發現全是英文，看不動英文的朋友，可點選右上角的「語言」功能，選擇中文來查看。

要進行圖片壓縮前，請先從 JPG、JPEG、PNG、GIF、PDF 中選擇相對應的圖片格式，在進行圖片上傳，最多可一次上傳 20 張圖片。

圖片上傳後，網站就會自動壓縮圖片，壓縮結束圖片上方會顯示壓縮後的百分比，若你想要調整某張照片壓縮品質，可點選該圖片在下方進行調整，並查看原始圖片和調整後的圖片品質差異。

最後確定都沒問題了，便可點選「DOWNLOAD ALL」將所有壓縮後的圖片一次下載到電腦中保存囉！有需要的朋友，趕緊點即下方連結，前往 Compress Jpeg 網站使用看看吧！

Compress Jpeg：https://compressjpeg.com/