盤點 2017 Youtube 十大熱門影片排行榜，你聽過幾個？

2017-12-09 11:20:42 9M87
Youtube Rewind 2017 熱門影片回顧

2017 就快到了尾聲，即將進入新的一年，來回顧一下 Youtube 2017 年的熱門影片吧，在這之前，先回憶一下有哪些下載 Youtube 音樂和影片的方法，Youtube 下載 MP3 的話可以在網址前面加個 to下載 Youtube 影片的話直接在網址前面加個 ss 就解決啦，Youtube 前十大熱門影片總共突破 6 億 3000 萬次觀看、累積超過 4000 萬小時小時觀看時間，老實說第一名的泰國《蒙面歌王 2》生蠔面具歌手小編真的還沒看過，真的太與世隔絕了嗎ＸＤ，先來看看 Youtube 員工們賣盡全力演出的年度回顧影片大串燒吧！



小編的回憶已經隨著音樂歷歷在目，今年最火紅的歌曲非 Shape of you 跟 Despacito 莫屬了吧，大家還看不夠的話下面是每部影片的連結，大家請慢用：
1. Until We Will Become Dust - Oyster Masked

2. ED SHEERAN - Shape Of You

3. Ping Pong Trick Shots 3

4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer

5. Ed Sheeran Carpool Karaoke

6. Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show

7. "INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

8. history of the entire world, i guess

9. In a Heartbeat - Animated Short Film

10. Children interrupt BBC News interview - BBC News

第 10 部大家因該都記憶猶新吧，一位韓國教授在接受 BBC 採訪的時候，女兒突然亂入房間的畫面讓大家會心一笑，女兒無意間的舉動也讓爸爸爆紅，接下來是 2017 年 Youtube 前 10 大熱門音樂：

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

3. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

4. Maluma - Felices los 4 (Official Video)

5. Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]

6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7. 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

9. DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox


一輩子都記得 YouTube 突破年齡限制只要加個 nsfw，免帳號認證看影片
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

盤點 2017 Youtube 十大熱門影片排行榜，你聽過幾個？ 相關文章


訪客留言

盤點 2017 Youtube 十大熱門影片排行榜，你聽過幾個？ 參考資料

YouTube全球熱門影片5歲女孩奪得！熱門MV就是... | ETNEWS3C | ...
回顧 2015 年，YouTube 今天（12/10）公布年度熱門影片排行榜，熱門影片由一名年僅 5 歲的的小女孩拿下，影片從今年 4 月 22 日上傳至今，點閱率已累積超過1.16 億次。至於熱門 MV 不意外的，就是保羅沃克(Paul Walker)所打造的《玩命關頭7》片尾曲《See ...
2014 吸睛影片總回顧，YouTube 台灣年度熱門排行榜出爐！ | ...
全球線上影音分享平台 YouTube 今（9）日公布 2014 年度台灣熱門影片排行榜。今年在非音樂熱門影片方面，顯示出 YouTube 成為網路世代參與時事和選舉議題的管道之一，從重大社會議題到流行風潮全都榜上有名，不論是台灣選舉史上最大規模的九合 ...
欣樺小組2017回顧影片 - YouTube
左營神秘麵店之2017女排國際賽預告 - Duration: 2:21. 灣灣女排- 中華女排的家 8,335 views 2:21 浪漫爆表台中大魯閣新時代百貨公司跳舞求婚 Surprise Flash mob at Taichung tarokomall ...
年 YouTube 回顧（臺灣） - YouTube
年 YouTube 回顧（臺灣） Videos Playlists Channels About Home Trending History Get YouTube Red Get YouTube TV Best of YouTube Music Sports Gaming Movies TV Shows News ...
你看懂幾個梗？YouTube 2016 回顧影片出爐，不到半天破 1600 萬 ...
YouTube 每年都會在年末集結年度熱門影片、音樂、網紅、話題，拍成一部回顧影片 YouTube Rewind。隨著時序進入 12 月，今年的 YouTube Rewind 也出爐了。
[新聞] 台人首現YouTube年度回顧影片 出現聖結 | PTT Web ...
2017-12-07日 Tankai 在看板 gossiping 發言 蘋果日報台人首現YouTube年度回顧影片 出現聖結石尬舞鏡頭時序進入2017年底，即將邁入嶄新的一年，昨天YouTube發布2017年回顧影片（YouTubeRewind），集結年度熱門影片或話題人物，但今年較特別的是，首次有 ...
台灣人首現YouTube年度回顧影片 聖結石尬舞參一角 | 蘋果日報 ...
時序進入2017年底，即將邁入嶄新的一年，昨天YouTube發布2017年回顧影片（YouTube Rewind），集結年度熱門影片或話題人物，但今年較特別的是，首次有台灣YouTuber進入官方年度回顧影片場景，引起網友熱議。
網友自製六分鐘短片！用YouTube帶你回顧2014 年的台灣 | ETNEWS3 ...
知名線上影音串流平台 YouTube 公布 2014 最受歡迎影片之後，獲得「爆紅kuso搞笑影片點閱排行榜」第十名《小有裝過 etag 嗎？」原創作者 Show Wu 向《ETtoday 東森新聞雲》投稿，發表一支屬於台灣地區的回顧影片，片長 6 分 13 秒，串起台灣 2014 年值得 ...
YouTube 台灣 2015 年度熱門影片排行，最熱門的竟然是… | TechOr ...
打開 Youtube，你最愛看什麼？古阿莫說電影？線上電競？還是真人直播？YouTube 今 (9) 日公布台灣地區 2015 年度熱門影片排行榜： 「最紅創作者影片」類由常勝軍 這群人 ...
發生了哪些大事？YouTube 發布全球 2017 年度回顧影片 | HYPEBEA ...
影音巨擎 YouTube 於近日正式公佈了全球與香港區的年度熱門影片排行榜，緊接著更發布了《YouTube Rewind: The Shape of 2017》，要大家一舉回顧 2017 年發生了什麼大事、有哪些爆紅歌曲，或是 memes！YouTube 今番邀請全球各地知名 YouTuber 一同參與 ...