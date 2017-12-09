2017 就快到了尾聲，即將進入新的一年，來回顧一下 Youtube 2017 年的熱門影片吧，在這之前，先回憶一下有哪些下載 Youtube 音樂和影片的方法，Youtube 下載 MP3 的話可以在網址前面加個 to，下載 Youtube 影片的話直接在網址前面加個 ss 就解決啦，Youtube 前十大熱門影片總共突破 6 億 3000 萬次觀看、累積超過 4000 萬小時小時觀看時間，老實說第一名的泰國《蒙面歌王 2》生蠔面具歌手小編真的還沒看過，真的太與世隔絕了嗎ＸＤ，先來看看 Youtube 員工們賣盡全力演出的年度回顧影片大串燒吧！
小編的回憶已經隨著音樂歷歷在目，今年最火紅的歌曲非 Shape of you 跟 Despacito 莫屬了吧，大家還看不夠的話下面是每部影片的連結，大家請慢用：
2. ED SHEERAN - Shape Of You
3. Ping Pong Trick Shots 3
4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer
5. Ed Sheeran Carpool Karaoke
6. Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show
7. "INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration
8. history of the entire world, i guess
9. In a Heartbeat - Animated Short Film
10. Children interrupt BBC News interview - BBC News
第 10 部大家因該都記憶猶新吧，一位韓國教授在接受 BBC 採訪的時候，女兒突然亂入房間的畫面讓大家會心一笑，女兒無意間的舉動也讓爸爸爆紅，接下來是 2017 年 Youtube 前 10 大熱門音樂：
1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
3. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)
4. Maluma - Felices los 4 (Official Video)
5. Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]
6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
7. 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)
8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
9. DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
10. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox
一輩子都記得 YouTube 突破年齡限制只要加個 nsfw，免帳號認證看影片
一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
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