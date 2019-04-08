關於線上影片下載，你都用什麼工具呢？今天要跟大家分享一款「SaveClipBro」，它是一款影片下載器+轉檔器！可以儲存來自 YouTube、Facebook、Instagram、Vimeo 等其它平台的影片及音樂，在手機、筆電、平板等裝置上都可以離限觀看，而且不需要下載或安裝任何 APP 就可以使用，最大特色就是可以將影片及音樂轉成 MP4 或 MP3 以外的檔案，而且是一款 100％ 免費使用的優質工具！

△ 進入 SaveClipBRO 後，可以看到一個大大的欄位，將要下載的影片網址貼上，按下下方的 START 即可。 △ 接著 SaveClipBRO 會生成一個影片縮圖，可以看到影片名稱及長度，選擇下方的畫質：FULL HD、HD、SD、Low 四種畫質，影片格式則有 MP4、3GP、AVI、WMV、WEBM、MKV、MOV、MPEG-1、MPEG-2、3G2、OGV 等，按下 Convert 即可下載。如果你有更進階的需求，可以點擊「Advanced options」做深度調整。 △ 可以進階調整的部分包含：影片裁切、影片尺寸調整、檔案大小、編碼、音訊、去除音訊等。 △ 你以為只有上面那些嗎？錯～還有聲道、上下左右的裁切、鏡像、旋轉等，通通可以在SaveClipBRO 上解決！ △ 音樂的部份，格式支援：MP3、M4A、AAC、WMA、WAV、OGG、FLAC、OPUS、AIFF 等，下方的 Advanced option 點擊進去，也可以看到更多進階調整，包含裁切、頻率、聲道等，選擇完畢後按下下方 Convert 即可轉檔。 △ 轉檔完畢後，會同時產生一個下載 QRCode，或點擊上方的 Download your file 就可以下載啦！整體看起來，SaveClipBRO 與其它下載器的不同就是影片格式、音樂格式支援很齊全之外，還有許多細項的調整，是可以直接在上方就設定完的，下載完就直接是我們要的影片，而不必再後製！如果你有需求的話，趕快將 SaveClipBRO 收藏起來吧！ SaveClipBRO：https://www.saveclipbro.com/

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