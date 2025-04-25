SyncBack Free 11.3.99.0 免費且超強大的資料同步備份工具

SyncBack Free 11.3.99.0 免費且超強大的資料同步備份工具

檔案備份很難嗎？我常說最簡易的檔案備份就是自己複製資料，再進階的就是透過備份軟體，中間的方案就是採用同步工具，那有好用的檔案同步 Sync 工具嗎？SyncBack Free 就是非常好的檔案同步工具選擇，可以設定的細節已經超乎我的想像，我想可以滿足很多人的檔案同步需求！大家不管是工作或是作業都會產出很多的檔案，要自己定時去複製這些檔案是有難度的，也有可能在自己手動備份前遺失檔案，那就虧大了！透過 SyncBack Free 來備份或是同步檔案，可以定時排程保障自己電腦前的努力成果，建議大家手邊重要的檔案同步到一個安全的地方吧！免費版本也有支援 FTP 的備份唷！

SyncBackFree 檔案備份同步工具

開啟軟體後清單列表是空白的，大家可以自己建立許多不同的備份或是同步清單，從軟體左下角點選「新增」，然後先設定作業的名稱。

SyncBackFree 檔案備份同步工具

作業的設定有三種模式，分別是備份、同步與鏡像。備份就是備份所有資料，來源端檔案刪除的話，目的端檔案還是會存在。同步檔案是兩端資較夾保持同樣狀態，不管從哪一端修改檔案都是一樣的。鏡像的方向是單向的，若來源端刪除檔案，目的地的檔案也會刪除。

SyncBackFree 檔案備份同步工具

SyncBack 對大家來說最方便的是支援繁體中文語系，設定完成之後可以很清楚確認作業的流程。

SyncBackFree 檔案備份同步工具

細項設定可以調整各種資料夾的狀況要如何處理。

SyncBackFree 檔案備份同步工具

能設定作業排程，免費版本也可以每秒之行檔案備份或是同步作業，這真的太佛了！！！

SyncBackFree 檔案備份同步工具

作業前後可以設定要執行的程式之類的。

SyncBackFree 檔案備份同步工具

若是擔心備份時有其他程式受影響，可以自動關閉指定的程式。

SyncBackFree 檔案備份同步工具

設定完成一個作業之後可以預覽整個過程，確認完成之後在執行作業也不遲唷！非常好用的檔案備份同步工具，推薦給大家囉！

https://www.2brightsparks.com/freeware/index.html

免安裝版：
SyncBackFree 11.3.99.7z（1DRV下載）
SyncBackFree 11.3.99.7z（MEDIAFIRE下載）
SyncBackFree 11.3.99.7z（RAPIDGATOR下載）
SyncBackFree 11.3.99.7z（MEGA下載）
SyncBackFree 11.3.99.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：37.84 MB

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