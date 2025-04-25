SyncbackFree教學&中文版下載｜定時自動備份軟體，鏡像複製 ... 也能使用 FBackup，快速檔案備份還原，省去一大堆資料夾轉移的不便性。 ♦官方最新版載點： SyncbackFree 電腦備份同步+鏡像 繁中下載 (Windows) 步驟1： 前往下載SyncbackFree電腦備份同步軟體，開始新增一個配置規劃。 步驟2： 為這個配置規劃取一個名稱，自己方便辨識即可。 步驟3： 設定備份模式：分為備份、同步、鏡像三種。 ♦備份： 把A資料夾內所有檔案複製到B資料夾，電腦搬家時可以使用此模式。 ♦同步： 讓AB兩個資料夾裡面的內容

SyncBackFree 備份的好處與必要性阿湯就不再多說了，除了 Windows 10 內建的功能之外，現在也有不少多功能軟體，例如專文介紹的這篇「AOMEI Backupper – 免費備份還原工具，各種備份功能超實用」，今天要分享的「SyncBackFree」也是適用於初學者的實用軟體，包括

SyncBack：檔案備份、同步，一口氣搞定 | T客邦 SyncBack是個相當值得推薦的免費軟體，可以自動幫你搞定檔案備份與同步 工作，省去不少麻煩。 T客邦 T客邦集團網路 T17 T客邦 DIGIPHOTO MF變型男 玩車特區 電腦王 透視鏡 登入 註冊 訂閱 加入粉絲團 T 客邦主選單 Menu 熱門 手機/平板 ...

方便快速的檔案備份工具- SyncBack - 靜吃喝玩樂記事 由 2BrightSparks 公司出的 SyncBack 軟體是一套免費又好用的備份軟體. 我來簡單 ... 如果, 你單純只想要備份, 不太會去修改隨身碟上資料的話, 那選擇 備份 就好, 基本上 ...