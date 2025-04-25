SyncBack Free 11.3.99.0 免費且超強大的資料同步備份工具
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檔案大小：37.84 MB
Syncback是套相當知名的檔案備份及同步軟體，提供相當完整的備份和同步功能，而且將界面分成簡易及專家模式兩種，讓初學者跟進階使用者都能夠輕鬆上手。
也能使用 FBackup，快速檔案備份還原，省去一大堆資料夾轉移的不便性。 ♦官方最新版載點： SyncbackFree 電腦備份同步+鏡像 繁中下載 (Windows) 步驟1： 前往下載SyncbackFree電腦備份同步軟體，開始新增一個配置規劃。 步驟2： 為這個配置規劃取一個名稱，自己方便辨識即可。 步驟3： 設定備份模式：分為備份、同步、鏡像三種。 ♦備份： 把A資料夾內所有檔案複製到B資料夾，電腦搬家時可以使用此模式。 ♦同步： 讓AB兩個資料夾裡面的內容
備份的好處與必要性阿湯就不再多說了，除了 Windows 10 內建的功能之外，現在也有不少多功能軟體，例如專文介紹的這篇「AOMEI Backupper – 免費備份還原工具，各種備份功能超實用」，今天要分享的「SyncBackFree」也是適用於初學者的實用軟體，包括
2008年9月14日 - （5）選擇備份的來源資料夾及目標資料夾。另外，syncback的簡單、高級等標籤下，有不同的任務類型供使用者選擇，亦提供頗為詳細的定義。確定想 ...
SyncBack是個相當值得推薦的免費軟體，可以自動幫你搞定檔案備份與同步 工作，省去不少麻煩。 T客邦 T客邦集團網路 T17 T客邦 DIGIPHOTO MF變型男 玩車特區 電腦王 透視鏡 登入 註冊 訂閱 加入粉絲團 T 客邦主選單 Menu 熱門 手機/平板 ...
由 2BrightSparks 公司出的 SyncBack 軟體是一套免費又好用的備份軟體. 我來簡單 ... 如果, 你單純只想要備份, 不太會去修改隨身碟上資料的話, 那選擇 備份 就好, 基本上 ...
SyncBackFree 是一套使用簡單且速度快的 Windows 檔案備份免費軟體，你只需要設定一次，往後所有備份動作都會在背景自動執行，對於電腦裡有重要資料需要經常備份的人來說，很推薦使用。
SyncBack - 免費檔案備份、同步工具，可以將檔案備份到其他硬碟、資料夾，甚至FTP伺服器上，也可以進行兩個資料夾的同步，支援萬國碼（Unicode），功能相當鉅細靡遺，一點也不輸給付費的軟體。（阿榮）（下載） [2012.12.06] 6.2
我自己的檔案伺服器是用SyncBack，它是免費檔案備份、同步工具，可以將檔案備份到其他硬碟、資料夾，甚至FTP伺服器上，也可以進行兩個資料夾的同步並排程工作 ...
2015年1月27日 - SyncBack的功能主要就是執行檔案備份、同步更新等任務，我們可以事先設定好要備份哪個資料夾裡的哪些檔案，並透過各種複製、覆蓋規則與檔案 ...