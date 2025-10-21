你還在使用 Windows 10 或是更之前的微軟作業系統嗎？那你知道 Windows 10 已於2025 年10 月14 日停止支援了嗎？升級 Windows 11 實際升級過程中，卻常被各種「硬碟限制」擋住──像是「磁碟不是 GPT 格式」、「系統磁區空間不足」、「安裝程式無法建立開機分割區」等，讓人想升級又怕麻煩。